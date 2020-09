Cum sa castigi VladMobilul, un Ford Mustang Fastback 2.3 EcoBoost 270 CP

De aceasta data, marele premiu este cel ce iese in evidenta din start: un automobil premium Ford Mustang Fastback 2.3 EcoBoost 270 CP in valoare de 45.500 euro. Masina poate fi castigata prin tragere la sorti, cu un simplu rulaj de 30 RON pe vladcazino.ro, indeplinind conditiile regulametului oficial al campaniei.Dincolo de acest premiu fabulos (cel mai smecher Mustang) exista alte 3000 de premii care se acorda saptamanal, la extrageri pentru cate 300 de premii constand in rotiri la sloturi. In total, nu mai putin de 500.000 de rotiri sunt oferite de Vlad Cazino in aceasta campanie, cate 50.000 in fiecare saptamana, impartite de castigatori, astfel: locurile 1-5 primesc cate 1.000 de rotiri, locurile 6-15 primesc cate 750 de rotiri, locurile 16-30 primesc cate 500 de rotiri, locurile 31-50 primesc cate 250 de rotiri, locurile 51-300 primesc cate 100 de rotiri.Reguli simple, sanse in functie de rulajul total realizat Campania denumita "Castiga VladMobilul sau 500.000 rotiri" este organizata in perioada 14 septembrie - 29 noiembrie 2020. Cum functioneaza? Regulile sunt simple, clare si avantajoase pentru clientii fideli, care realizeaza rulaje mai mari (rulaj mai mare inseamna mai multe sanse de castig). Clientul trebuie sa aiba un cont de joc real pe vladcazino.ro, sa se autentifice pe website si sa opteze pentru campania promotionala.La fiecare 30 RON jucati la sloturi, Live Cazino sau Bingo, se ofera un tichet pentru extragerea cu premii. La extragerile saptamanale vor fi luate in calcul toate tichetele acumulate in saptamana anterioara. Participantii sunt informati la inceputul fiecarei saptamani in legatura cu numarul de tichete acumulate pana in acel moment. La marea extragere de la finalul promotiei (final de noiembrie) vor fi luate in calcul toate tichetele acumulate pe durata campaniei.Multe oportunitati in luna septembrieTot in aceasta luna se poate participa si la turneele Lucky Spin Vlad Cazino, cu sansa de a primi 100.000 de rotiri si telefoane Samsung Z Flip. Nu trebuie uitate nici turneele speciale pentru sloturile de la Pragmatic Play, cu premii zilnice surpriza cuprinse intre 100 si 5.000 RON, precum si premii saptamanale ce ajung pana la 25.000 RON.Romanii au acces pe Vlad Cazino la o gama larga de jocuri online, de la blackjack si ruleta, la cele mai populare sloturi si bingo. Sectiunea Live Casino ii aduce pe jucatori in atmosfera demna de un cazino real, dar pastrand confortul de acasa. Jocurile pot fi accesate la orice ora din zi sau din noapte, in conditii legale si sigure. Vlad Cazino este o initiativa locala a unui grup puternic consacrat pe piata globala de jocuri de noroc online. Know-how si experienta internationale sunt puse in valoare prin adaptare la preferintele publicului din tara noastra.