Concursul pentru directori la CAS-urile judetene. 33 dintre cei 54 de candidati admisi s-au prezentat la proba scrisa

Presedintele CNAS, Adrian Gheorghe, sustine ca pentru judetele in care nu au exitat candidati sau unde posturile nu vor fi ocupate in urma actualului concurs procedura va fi reluata "in cel mai scrut timp".Adrian Gheorghe a anuntat, joi, referitor la concursul de directori ai CAS-urilor judetene, ca au existat 60 de candidati care si-au depus dosarul pentru concurs, iar in urma selectiei dosarului au fost admisi la proba scrisa 54 de candidati."Dintre acestia, s-au prezentat 33 de candidati. Prin urmare, in acest moment sunt 20 de Case de Asigurari de Sanatate despre care stim sigur ca postul de director general nu se va ocupa in urma acestui concurs. La doua Case de Asigurari de Santate nu s-a scos postul la concurs, la alte trei nu s-a inscris niciun candidat, la o casa s-a inscris un candidat, dar care nu a trecut de selectia dosarelor, iar la 14 case s-a inscris cel putin un candidat care putea participa la proba scrisa, insa nu s-au prezentat", a declarat, joi, Adrian Gheorghe, intr-un mesaj video postat pe pagina de Facebook a CNAS.Acesta a explicat ca candidatii au sosit la locatie in jurul orei 8.30, au trecut prin filtrul epidemiologic si au efectuat un control corporal cu detector de metale la intrarea in sala de examen. Au fost elaborate doua varante de subiecte, iar unul dintre candidati, de fata cu toata lumea, a extras una dintre cele doua variante.Adrian Gheorghe a explicat ca titlurile din Bibliografia de concurs au fost trase la sorti de catre comisia de concurs si apoi, pe baza acstor titluri, s-au elaborate subiectele, astfel incat sa nu existe suspiciuni cu privier la elaborarea subiectelor."In cel mai scurt timp, vom publica si procedura de scoatere la concurs a posturilor pentru celelalte Case de Asigurari de Sanatate care nu au putut fi ocupate in urma prezentului concurs", a mai anuntat Adrian Gheorghe.Proba scrisa a concursului pentru ocuparea functiilor de director al Casei de Asigurari de Sanatate din 35 de judete si din Bucuresti, precum si al Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti a avut loc, joi, in amfiteatrul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti.