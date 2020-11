FOTO VIDEO Cum a construit un tanar roman o chitara de la zero folosind dopuri de la sticle de whisky, cheite de calorifer si motoare de la cuptoare

Bogdan Bacila a studiat la Universitatea "Huddersfield" din Marea Britanie si tot aici urmeaza un doctorat despre cum percepe creierul uman sunetele in salile de spectacol.Tot procesul de realizare a chitarei a durat aproape doua luni, intr-un atelier in aer liber, improvizat pe o masa de picnic din campusul universitatii. A folosit doar materiale cumparate din magazine, cum ar fi doze de la cuptoare cu microunde si cheite de la calorifere.Tanarul din Alba Iulia a construit chitara pentru a participa la un concurs international, al constructorilor de chitare, sustinut de "Crimson Guitars" si care s-a desfasurat pe Instagram si pe Youtube. A reusit sa obtina ceea ce si-a propus, respectiv clasarea in primii cinci concurenti, pentru a putea accede in etapa urmatoare. Aici isi va putea expune intr-un video pe YouTube, pe canalul oficial al companiei, cum a creat instrumentul respectiv.Bogdan a cantat in anii liceului la bass, cu diferite trupe, atat in Alba Iulia, cat si prin alte orase din tara. Ajuns in Marea Britanie, la Universitatea din Huddersfield, tanarul a absolvit Facultatea de Inginerie a sunetului.Crimson Guitars este cel mai mare producator de chitare din Marea Britanie, instrumente considerate a fi de cea mai mare calitate. In urma cu ceva timp, compania a lansat pe canalul de YouTube si Instagram o competitie dedicata constructorilor de chitara. Acestia au fost indemnati sa cumpere un kit de constructie pe care sa il asambleze sau sa construiasca ei o chitara de la zero.Bogdan a ales varianta mai grea: aceea de a construi o chitara de la zero. A inceput sa construiasca chitara la sfarsitul lunii august. Tot procesul l-a documentat in mai multe episoade, pe canalul sau de YouTube. Si-a propus si impus sa foloseasca doar materiale din magazinele de bricolaj din zona si sa improvizeze pe parcurs. Cea mai mare provocare a fost lipsa unui atelier si spatiul ingust dintr-o camera de camin. Insa s-a descurcat. O banca de picnic din campus i-a devenit loc de atelier.Tanarul a regandit constructia instrumentului: in loc sa inceapa de la o bucata mare de lemn careia sa ii dea forma chitarei, acesta a construit bucati mici din instrument pe care le-a asamblat una cate una, ca un joc de lego.Cu ajutorul unei imprimante 3D, a facut matrita dupa care s-a ghidat. A lucrat in lemn cu cateva scule de baza, un fierastrau de mana si cateva instrumente. Pentru dozele instrumentului a folosit cateva motoare pentru cuptoarele cu microunde: "la noi in campus se strica des cuptoarele", a spus Bogdan pentru alba24.ro . Dopurile sunt de fapt doua dopuri de la sticle de whisky.Pentru cheitele de acordare a folosit cheite de la un calorifer. Dupa mai bine de doua luni de lucru, chitara a prins forma, iar, pentru design, a folosit un procedeu chimic de ebonizare. Mai exact, a combinat otet cu lana de otel, iar substanta, in contact cu lemnul folosit pentru corpul instrumentului, a inceput sa prinda culoare.