Ministerul Justitiei organizeaza concurs pentru postul de director la Administratia Penitenciarelor. Functia este ocupata cu delegare de mai multi ani

Postul este vacant de mai multi ani, fiind ocupat prin delegare astfel incat persoana numita director sa poata fi controlata de catre ministru. Concursul/examenul se desfasoara in conformitate cu dispozitiile Legii nr.145/2019 privind statutul politistilor de penitenciare, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Regulamentului privind modul de organizare si desfasurare a concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante de politist de penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 3065/C/2020", sustine Ministerul Justitiei in anuntul postat pe site-ul institutiei.Dosarele de candidatura pot fi depuse pana la data de 15.02.2021, inclusiv, ora 16.00, la Directia Management Resurse Umane din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor, cu sediul in Bucuresti , strada Maria Ghiculeasa. Prezentarea generala a postului de director general al Administratiei Nationale aPenitenciarelor:- conduce intreaga activitate a Administratiei Nationale a Penitenciarelor si o reprezinta inraporturile cu Ministerul Justitiei si cu alte organe de specialitate ale administratiei publicecentrale si locale, cu alte autoritati, institutii publice si organizatii centrale si locale, precum si cu persoane juridice si fizice din tara si din strainatate, in limita competentelor stabilite de ministerul justitiei;- emite decizii si instructiuni in domeniul de activitate, precum si decizii si instructiuni cucaracter normativ, pentru aplicarea in mod unitar in sistemul administratiei penitenciare, aprevederilor privind obiectivele Administratiei Nationale a Penitenciarelor;- indeplineste calitatea de ordonator secundar de credite, calitate care poate fi delegata inconditiile legii.Pot participa persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:- sa aiba studii superioare, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, emisa de institutii acreditate potrivit legii, in domeniul specific functiei sau in domeniul managementului;- sa indeplineasca conditiile specifice postului;- sa aiba minimum 10 ani vechime efectiva in politia penitenciara;- sa nu fie sub efectul unei sanctiuni disciplinare si sa nu fie pusi la dispozitie, cu exceptia celor ramasi neincadrati in functii din cauze neimputabile;- sa fi obtinut in ultimii 3 ani calificativul de cel putin "foarte bun" la evaluarea anuala a performantelor activitatii profesionale;- sa aiba minimum 4 ani vechime efectiva in functii de conducere din politiapenitenciara;- sa fie declarati "apt medical" si "apt" la testarea psihologica organizata in acest scop.