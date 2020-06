Ministerul Justitiei vrea sa schimbe concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii

Ziare.

"Prin Decizia nr. 121/2020, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 487 din 9 iunie 2020, Curtea Constitutionala a Romaniei a admis exceptia de neconstitutionalitate a art. 106 lit. d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. Curtea Constitutionala a retinut faptul ca legea organica privind statutul judecatorilor si procurorilor - Legea nr. 303/2004 - nu prevede aspecte esentiale privind concursul de admitere in magistratura, cum sunt etapele si probele de concurs, modalitatea de stabilire a rezultatelor si posibilitatea de contestare a fiecarei probe, contravenind dispozitiilor art. 73 alin. (3) lit. l) din Constitutie. Aceeasi motivare a fost retinuta de Curte si pentru celelalte examene reglementate de Legea nr. 303/2004: admiterea la Institutul National al Magistraturii, examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii si examenul de capacitate al judecatorilor stagiari si al procurorilor stagiari. In acord cu Decizia Curtii Constitutionale mentionata mai sus, a fost elaborat un proiect de lege privind unele masuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii, formarea profesionala initiala a judecatorilor si procurorilor, examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, stagiul si examenul de capacitate al judecatorilor si procurorilor stagiari, precum si la concursul de admitere in magistratura", a transmis, luni, Ministerul Justitiei.Potrivit institutiei, in proiect sunt reglementate, in acord cu decizia Curtii Constitutionale mentionata, o serie de aspecte legate de organizarea concursurilor in cauza, prin raportare la reglementarile existente in Legea nr. 303/2004 anterior interventiei legislative operate prin Legea nr. 242/2018 (spre exemplu, durata si structura cursurilor la INM, durata stagiului judecatorilor si procurorilor), precum si prin preluarea si adaptarea, la nivel de lege, in scop de simplificare, a unor dispozitii cuprinse in regulamentele aprobate prin hotarari ale Consiliului Superior al Magistraturii care au ca obiect domeniile evidentiate in Decizia Curtii Constitutionale.Aceasta propunere are in vedere mentinerea solutiei tranzitorii deja adoptate pentru anul 2019 cu privire la concursul de admitere la Institutul National al Magistraturii. Prevederile sunt valabile pentru admiterea in anii 2020 si 2021.De asemenea, proiectul cuprinde si dispozitii tranzitorii in legatura examenul de capacitate al magistratilor a carui sustinere a fost amanata de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii in data 12 martie 2020, solutia legislativa cuprinsa in proiect fiind in sensul reluarii acestui examen, in baza noilor dispozitii legale.