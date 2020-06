Motociclist ranit grav in timpul unei competitii "hard enduro" din Alba. A fost preluat de un elicopter SMURD si transportat la spital

Ziare.

com

Potrivit IPJ Alba, victima este un barbat in varsta de 49 de ani, participant la concurs, care ar fi cazut cu motocicleta in timp ce parcurgea traseul.Accidentul a avut loc in prima zi a concursului "Hard Enduro" Alba Iulia, ce se desfasoara in localitatea turistica Ampoita. Pentru transportul victimei la spital a fost solicitat un elicopter SMURD , care a aterizat pe DN74, blocand circulatia auto mai bine de o ora.Au intervenit salvamontisti din cadrul Serviciului Salvamont - Salvaspeo Alba, precum si o amblanta de la serviciul public judetean si o ambulanta privata.Hard Enduro Alba Iulia este etapa din cadrul Campionatului National de Hard Enduro al Romaniei pentru anul 2020. Este o competitie de tip "open", deschisa atat concurentilor romani cat si celor de alta nationalitate. Zeci de pasionati ai acestui sport participa in fiecare an la eveniment