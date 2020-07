Peste 3.000 de candidati sustin la Romexpo examenul de admitere la Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti

Pentru concursul de admitere in Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti, concurs care se desfasoara duminica, de la ora 09:00, in mai multe locatii din Centrul Expozitional Romexpo, in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie, precum si la Facultatea de Moase si Asistenta Medicala (FMAM) s-au inscris 3.326 de candidati, dintre care 28 sunt absolventi de liceu care au obtinut media 10 la examenul de bacalaureat. Acestia concureaza pentru ocuparea celor 1.114 locuri, din totalul de 1.160, finantate de la bugetul de stat si 292 locuri cu taxa scoase la concurs.Conform unitatii de invatamant, pandemia COVID 19 a generat o schimbare radicala in ceea ce priveste modul de organizare a examenului de admitere de anul acesta, impunand conditii stricte in ceea ce priveste masurile de preventie impotriva raspandirii infectiei cu noul Coronavirus. In acest sens, una dintre optiuni a fost alegerea Centrului Expozitional Romexpo ca locatie pentru desfasurarea concursului, spatiul de peste 10.000 de metri patrati, ce cuprinde Pavilioanele B1, B2, C1 si C2 fiind unul extrem de generos."Alegerea Centrului Expozitional Romexpo pentru desfasurarea acestui concurs important cred ca a fost cea mai buna optiune, spatiile de aici, de peste 10.000 de metri patrati, dandu-ne posibilitatea de a le oferi tuturor candidatilor conditii optime pentru a sustine examenul, cea de a doua varianta a locatiei, pe care am analizat-o, Arena Nationala putand sa genereze un disconfort termic concurentilor, temperaturile acestui sfarsit de luna anuntanu-se extrem de ridicate chiar si pentru ore matinale. Totodata, vor fi respectate cu strictete toate masurile de prevenire impotriva COVID 19, conform Ordinului Ministrului Sanatatii - 1228/2020 incepand cu triajul epidemiologic, dezinfectarea mainilor si purtarea obligatorie a mastilor de protectie faciala si bineinteles distantarea sociala de minim 1,5 metri intre candidati" a tinut sa precizeze Rectorul UMF "Carol Davila", Prof.Dr.Viorel Jinga.Repartizarea locurilor pe facultatiIn ceea ce priveste repartizarea cifrei de scolarizare pe facultati pentru admiterea in anul universitar 2019-2020, pentru specializarea "medicina" sunt 660 locuri finantate de la buget si 150 locuri cu taxa. Pentru specializarea "medicina dentara" sunt 180 locuri finantate de la buget si 100 locuri cu taxa, la Facultatea de Farmacie, sunt scoase la concurs 150 locuri finantate de la buget si 20 locuri cu taxa, in timp ce la FMAM, pe segmentul Asistenta Medicala Generala sunt 95 locuri finantate de la buget si 4 locuri cu taxa, iar pentru alte specializari FMAM au fost repartizate 75 de locuri finantate de la buget si 18 de locuri cu taxa, alte 4 locuri fiind scoase la concurs pentru absolventii din centrele de plasament."Din perspectiva numarului candidatilor inscrisi in cursa pentru admiterea in Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti, asistam anul acesta la o crestere semnificativa, cu aproximativ 300 de concurenti fata de anul precedent, fapt ce demonstreaza implicit, un interes amplificat al absolventilor de liceu fata de profesia de medic si cred ca, in urmatorii ani, acest trend va fi unul ascendent in conditiile in care vor continua sa se dezvolte politicile din domeniul sanatatii prin care statutul de medic va fi foarte bine pozitionat in ierarhia socio-profesionala si superpozabil sistemelor sanitare occidentale" a declarat prof.Dr. Viorel Jinga, Rector al Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti.La Facultatea de Medicina s-au inscris 2.246 candidatiPentru cele 660 de locuri la Facultatea de Medicina s-au inscris 2.246 candidati, pentru Facultatea de Medicina Dentara, 541 de candidati/180 de locuri, pentru Facultatea de Farmacie, 134 de candidati/150 de locuri, iar pentru FMAM (4 sau 3 ani de studiu), 405 de candidati/170 de locuri.Pentru candidatii ale caror medii de admitere nu vor permite accederea la studiile universitare de licenta pe locurile finantate de la bugetul de stat, sunt puse la dispozitie alte 292 de locuri cu taxa.In 2019, la UMF "Carol Davila" au fost scoase la concurs 1.154 de locuri, finantate de la bugetul de stat si 310 locuri cu taxa pentru care au candidat 3.058 de absolventi de liceu dintre care 2.002 la Medicina si 448 la Medicina Dentara;in 2018 - 1.402 locuri, dintre care 302 locuri cu taxa, (nr total candidati - 2.976, 1.823-Medicina si 485-Medicina Dentara);In 2017 -1.468 de locuri, dintre care 440 de locuri cu taxa (nr total candidati-2.996, 1.811-Medicina si 547 Medicina Dentara);In 2016 - 1.420 de locuri, dintre care 470 de locuri cu taxa (nr total candidati-3.168, 1.942-Medicina si 583-Medicina Dentara).Anul acesta, 46 de premianti ai olimpiadelor nationale si internationale la discipline precum biologie, fizica sau chimie s-au inscris la UMF "Carol Davila", in cazul lor nefiind necesara sustinerea examenului de admitere. Totodata, dintre cei 3.326 de candidati 28 au obtinut nota 10 la examenul de bacalaureat."Este remarcabil si faptul ca 46 de olimpici nationali si internationali, cu 15 mai multi fata de cei inscrisi in 2019, au ales sa-si duca mai departe performantele educationale in cadrul UMF "Carol Davila" si cred ca prin rezultatele pe care le vor aduce, Universitatea noastra va avea un ritm accelerat in accederea pe cele mai inalte trepte ale topurilor stiintifice de prestigiu ale lumii medicale mondiale" a subliniat Prof.Dr. Viorel Jinga.Taxa de studiu stabilita de catre Senatul UMF "Carol Davila" pentru ciclul de studii universitare de licenta pentru anul universitar 2020-2021 este de 9000 lei /an de studiu pentru Medicina, Medicina Dentara si Farmacie si 6000 lei/an de studiu pentru FMAM. Taxa de studiu anuala va fi platita in 3 transe (prima transa - 50% din taxa anuala, a doua transa - 25% din taxa anuala si a treia transa - 25% din taxa anuala).