AUR Ialomita scoate la concurs doua posturi de primar. Profilul candidatului: "mandru ca este romani" si sa nu fie infractor

Rodica Boanca a publicat un mesaj pe Facebook impreuna cu profilul candidatului. Astfel, persoana care vrea sa fie primar trebuie sa fie "mandru ca este romani".Primarul din Gura Ialomitei a murit la inceputul acestui an, in timp ce la Ion Roata mandatul primarului a fost invalidat din cauza problemelor de integritate. Pentru viitoarele alegeri anticipate din cele doua comune , Alianta pentru Unirea Romanilor cauta candidati pe Facebook. Anuntul pare unul de la mica publicitate: "AUR Ialomita scoate la concurs 2 posturi de primar".Potrivit mesajului, candidatii trebuie sa aiba cel putin 24 de ani, sa nu fie infractori si sa fie persoane respectate de consateni si de colegi. In mesaj se precizeaza ca cel care vrea sa fie primar trebuie sa fie "mandru ca este romani". Ulterior, senatoarea a corectat greseala de exprimare . Initial, aceasta a scris ca cel care vrea sa fie candidat nu trebuie "sa ii fie rusine ca este roman".Candidatii trebuie sa fi demonstrat ceva in viata pana acum si ca isi iubesc comunitatea.Pentru a se asigura ca mesajul nu este luat in gluma de internauti, mai ales ca a fost publicat pe 1 aprilie, Rodica Boanca a tinut sa precizeze ca "anuntul este foarte serios".