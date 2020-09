Sindicatul National al Politistilor de Penitenciare: 1.527 de posturi se scot la concurs in Politia Penitenciara

"Astazi Presedintele Romaniei a promulgat prin decret Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, act normativ prin care posturile vacante din Politia Penitenciara sunt deblocate. Este adevarat ca la acet moment avem aproximativ 4.500 de posturi vacate in sistemul penitenciar , insa dintre acestea doar pentru 1.527 avem finantare", a transmis, miercuri seara, Sindicatul National al Politistilor de Penitenciare, printr-un comunicat de presa.Sursa citata a precizat ca aceste 1.527 de posturi reprezinta un total al procedurilor de ocupare prin concurs pentru posturi de executie (1.398 de posturi), pentru posturi de conducere (25), respectiv pentru trecerea agentilor in corpul ofiterilor - "sesiune unica anuala" (129)."ANP a taiat cam 25% din propunerile facute de unitati intrucat se depasea anvelopa bugetara disponibila. Urmeaza publicarea in Monitorul Oficial a legii care deschide calea concursurilor si imediat dupa aceasta se vor publica anunturile de concurs. Pana la acel moment speram sa avem finalizata sesiunea de schimbari. Sesiunea de mutari care urmeaza, nu va incurca primele etape ale procedurilor de concurs. Asa cum am anuntat din timp, vom avea un ultim trimestru al celebrului an 2020, fulminant. Speram sa putem fizic sa ducem la sfarsit provocarea, astfel incat la final sa reusim sa depasim pragul de 13.500 posturi ocupate in Politia Penitenciara", au mai transmis sindicalistii.Acestia anunta ca in scurt timp vor fi disponibile informatii despre posturile care se scot la concurs.Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (PL-x 510/08.09.2020)