Sef nou la Directia de Cultura din Primaria Capitalei. Scriitorul Alex Tocilescu: Doresc sa-i felicit pe oamenii perspicace care au zis inca de la lansarea concursului ca e masluit

Fedorca este din noiembrie 2020 consilierul personal al primarului Nicusor Dan pe domeniile invatamant si cultura.Numirea acesteia este comentata acid si ironic de scriitorul Alex Tocilescu:"Yeeeey, in sfarsit Bucurestiul are un director nou la directia de Cultura, Invatamant si Turism! Incepand de astazi, dragi oameni de cultura care cititi aceste cuvinte, sefa pe cultura va fi doamna Liliana Maria Toderiuc-Fedorca. Un om remarcabil, care a cunoscut succesul oriunde a fost - indiferent ca vorbim de anii in care s-a aflat la conducerea organizatiei de femei a ALDE Bucuresti sau de anii imediat urmatori in care a pus umarul la cresterea PNL Bucuresti!Mare noroc ca a reusit sa treaca de la un partid la altul cu doar cateva zile inainte ca Orban sa interzica traseismul in partidul lui! Felicitari doamnei Toderiuc-Fedorca, sper ca domnul Fedorca (pana nu de mult presedinte al ALDE Brasov) sa-i fie mereu alaturi si aceasta familie de oameni de treaba, bine ancorati in viata politica a Romaniei, sa prospere mai departe ca pana acum si sa aiba cat mai multe joburi smechere la stat, indiferent cine e la putere! Totodata doresc s-o felicit si pe persoana care mi-a scris cu 10 zile inainte de incheierea concursului castigat de doamna Fedorca ca jocurile sunt facute si aceasta va fi castigatoarea. Bune surse ai avut!Doresc de asemenea sa-i felicit pe oamenii perspicace care au zis inca de la lansarea concursului ca e masluit, ca altfel de ce s-ar fi postat in secret, in zilele Craciunului, pe o pagina bine dosita a site-ului Primariei Capitalei! Bravo voua! Si sa nu uit sa-l felicit si pe Nicusor Dan pentru aceasta alegere minunata, ca tocmai ce-o numise in noiembrie consilier personal pe educatie si cultura! Ce fler a avut sa aduca un asemenea om de valoare in Primarie!Bine ca acum toata lumea e fericita, sefa la cultura e o doamna care a fost profa de mate si apoi inspector scolar (dar asta e meritul celor care au comasat la Primarie educatia si cultura), noi sa fim sanatosi, viata merge mai departe! Dumnezeu sa-i ajute dupa merit pe cei care tin fraiele culturii Bucurestiului!