VIDEO Angajatii Liceului "Tudor Vladimirescu" din Bucuresti arunca bancile si scaunele de la etaj

Filmare 6 septembrie 2019

Conform cetateanului din Sectorul 6 care a facut imaginile publice, actiunea de "schimbare a mobilei" s-a facut in acelasi mod si cu un an in urma, pe 6 septembrie 2019.Contactati de Ziare.com, angajatii de la secretariatul liceului au zis ca nu stiu "sa se intample asa ceva".Administratia Scolilor din Sector 6 nu a putut fi contactata pentru ca "departamentul de achizitii se afla pe teren".