Declarația-delir urcată online de Cherecheș în noaptea dinaintea arestării: "Ce-mi doresc cel mai mult este să fiu om în fața instanței" VIDEO

Primarul municipiului Baia Mare a postat pe Facebook o declarație video în noaptea zilei de joi spre vineri, 24 noiembrie, cu câteva ore înainte ca judecătorii de la Curtea de Apel Cluj să-l condamne la 5 ani de închisoare cu executare.

Cătălin Cherecheș a fost condamnat definitiv vineri, 24 noiembrie, la 5 ani de închisoare, în dosarul în care este acuzat de luare de mită.

Curtea de Apel Cluj i-a majorat de la 4 la 5 ani pedeapsa complementară de a fi ales în autoritățile publice sau în alte funcții publice, dreptul de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcția de primar. Este vorba despre fapte din perioada 2011-2013.

În noaptea de dinaintea condamnării, Cherecheș a postat online, pe pagina de Facebook, o declarație video de aproape 8 minute, în care acuză că urmează să-i fie înscenată condamnarea. În plus, se arată deranjat, în discursul de multe ori ilogic și ambiguu, că în cazul lui nu a intervenit prescrierea pedepsei, deși faptele pentru care a fost condamnat au fost comise în 2013.

"Am fost inspirat de părinții mei, de oamenii acestui oraș să fac doar bine. În această perioadă de 10 ani, am fost batjocurit, arestat preventiv, trimis la Gherla, am stat de 120 de ori în instanță. Am fost prezent la 117 termene. Am dat declarații. Am suportat umilința publică. N-am renunțat la a-mi apăra onoarea mea și a familiei mele. Cred că de multe ori, am făcut bine că nu am acceptat propuneri otrăvite ca să fac denunțuri, rău unor oameni.

Am rămas dedicat misiunii de a-mi dovedi nevinovăția. Dumnezeu m-a binecuvântat și crede în nevinovăția mea. Nu instanța. Mi s-au furat 10 ani din viață. Nu s-a luat în seamă că am îmbătrânit fizic și psihic mai mult decât timpul calculat. Nu s-a luat în calcul că vreau să-mi fac și eu o familie. Dar n-am vrut 10 ani ca o ființă din familia mea să sufere așa cum a suferit ani de zile mama.

Toate au fost aruncate în derizoriu, tot ce-am construit. Activitatea mea, profesia mea. Procesul nu s-a desfășurat cu mine în prim-plan. Prima judecătoare, după 2 ani si cu 2 termene înainte să se pronunțe, să se finalizeze procesul, a plecat, a abandonat. Al doilea, la fel, a abandonat prin promovare. Iar al treilea judecător al Tribunalului Cluj, timp de 10 luni nu a pronunțat sentința. 3 ani și 10 luni, nu din vina mea, ci din vina celor care trebuia să înfăptuiască justiția.

În loc să-mi pregătesc ultimele cuvinte legate de persoana mea, mă regăsesc încercând să accesez o instanță care are ca sarcină să vegheze la înfăptuirea justiției. De ce vorbesc despre prescripție? Fiindcă astăzi mi se impută că este în interesul meu de a scăpa de condamnarea deja prestabilită de opinia publică și de declarațiile judecătorilor. O prescripție care niciodată n-a fost pronunțată atunci când 3 ani și 10 luni... s-a pus în paranteze procesul penal. Am fost pus sub control judiciar pentru a ocoli riscul sustragerii de la pedeapsă înainte să fiu condamnat. De ce trebuie să răspund eu în locul celor care mi-au întârziat nejustificat pedeapsa, aruncând pisica moartă în curtea mea?

Am rămas cu consecințele altora în care instanța se grăbește să vegheze prescripția pronunțând cu orice preț pedeapsa în loc să vegheze justiția. Instanța care se va pronunța asupra procesului meu s-a pronunțat deja când judecătoarea care a făcut denunțul împotriva socrilor mei a uitat de traficul de influență malformat în dare de mită, paradoxal o mamă de judecător nu trebuie să facă acest lucru. Și toate mi s-au pus mie în cârcă. Eu aș fi suspect și interesul ar fi al meu. Instanța nu se grăbește să facă justiție, ci doar să-și spele imaginea în fața opiniei publice și să satisfacă presiunile publice, adică să livreze încă un om cu demnitate publică corupt.

Lupta mea a fost mărginită de adversități, de spini. În acest ultim moment din coșmarul vieții mele, ce-mi doresc cel mai mult este să fiu om în fața instanței și om căruia i se acordă drepturile omului, o instanță imparțială care veghează justiția și drepturile omului sau una care mă păcălește și e forțată să facă interesele altcuiva. Din aceste motive, în mod absolut întemeiat, pentru justiția adevărată, îmi doresc să fiu judecat de o instanță corectă și am tot dreptul să cer strămutarea acestui dosar", a declarat online Cherecheș.