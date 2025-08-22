Mai mulți artiști de muzică populară au fost condamnați la închisoare pentru indemnizațiile din timpul pandemiei. Sentința poate fi atacată cu apel

Artiștii au încasat banii care nu li se cuveneau FOTO Pixabay

Opt interpreți și instrumentiști de muzică populară din Gorj au fost condamnați la închisoare cu suspendare, iar doi la pedepse cu executare, în dosarul privind înșelarea statului cu indemnizațiile de pandemie. Prejudiciul, de circa 120.000 de lei, a fost recuperat, însă sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Judecătoria Târgu Jiu a pronunțat sentința în dosarul răsunător al celor 13 interpreți și instrumentiști gorjeni acuzați că au înșelat statul în timpul pandemiei, arată publicația asingorj.ro.

Printre cei vizați se află nume cunoscute ale scenei muzicii populare: Roberta Maria Crintea, Victoria Lăcătușu, Nicoleta Ramona Lăcătușu, Romina Teodora Pană, Raluca Doriana Sandu, Cristina Olteanu, Maria Violeta Ciocăzanu (fostă Priboi), Florina Cristina Grădinaru, Ramona Diana Bărănescu (fostă Istudor), Laviniu Gabriel Păducel, Marian Piscureanu, Alexandru Deaconescu și Marius Baldovin.

Pedepsele sunt de închisoare cu suspendare pentru majoritatea inculpaților, în condițiile în care prejudiciul – de aproximativ 120.000 de lei – a fost deja recuperat.

Doi dintre cei trimiși în judecată, Teodora Pană și Alexandru Deaconescu, au fost condamnați însă la închisoare cu executare pentru o perioadă de 1 an și două luni, respectiv 1 an și jumătate. Ei nu au recunoscut faptele și nu au returnat prejudiciul.

Artiștii sunt acuzați că au depus declarații false pentru a încasa indemnizații de la AJPIS Gorj în timpul pandemiei de COVID-19, bani destinați celor care trăiau doar din drepturi de autor, deși unii dintre ei erau angajați cu contracte de muncă.

