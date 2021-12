De la Mailat la Marincat sau cum șocăm Occidentul. Român condamnat la închisoare până în decembrie 9999

.com

Micuța Sharon, ucisă în bătaie la numai 18 luni. Un român condamant la închisoare pe viață în Italia

A trecut mult timp de când o fapta comisă de un cetățean român nu zguduia cumplit conștiința publică. Mai precis de pe timpul lui Nicolae Mailat, care a violat-o și ucis-o pe Giovanna Reggiani, în 30 octombrie 2007, la Roma.

Luni, 6 decembrie 2021, în ziua în care a intrat în vigoare Super Green Pass-ul – document fără de care nici la bar să bei o cafea nu poți intra - și în care toate jurnalele transmit știri despre covid19, vaccinari, pozitivi, din nou vaccinari, no-vax, free-vax și tot ce înseamnă convingeri și filosofii de viață, sau politici de sănătate publică, își face loc și o știre îngrozitoare cu un protagonist român. Vorbim despre tânăr care a ucis o fetiță de 18 luni, fiica logodnicei lui, și care a fost condamnat la închisoare pe viață. Și-a recunoscut fapta, pe care însă nu a știut cum să o explice.

Judecătorii unui tribunal italian l-au condamnat la închisoare pe viață pe Gabriel Robert Marincat, în vârstă de 26 de ani, vinovat de uciderea fetiței Sharon Barni, pe 11 ianuarie 2021 la Cabiate (Como). Victima avea numai 18 luni. Judecătorii au mai decis și 200.000 euro daune pe care romanul va trebui să le plătească mamei victimei, și alți 50.000 euro tatălui acesteia.

Fapta s-a petrecut chiar în casa în care copila trăia împreună cu mama sa. În luna ianuarie, romanul era acasă împreună cu fetița, a cărei mama era la serviciu. În prima să versiune, în fața carabinierilor, romanul a susținut că fetița se juca acasă și a tras peste ea o sobă electrică. Apoi ar fi continuat să se joace, și în final, ar fi adormit. Fetița a fost dusă cu elicopterul la Spitalul din Bergamo, însă nu a mai putut fi salvată. Moartea lui Sharon a fost atribuită unui accident în casă, însă autopsia a stabilit că a fost de fapt cauzată de numeroasele lovituri din partea românului Gabriel Marincat. Timp de patru luni, romanul a negat orice violență asupra fetiței. Pus în față evidenței, rezultate în urmă autopsiei, Marincat a recunoscut că fetița a murit după o zi întreagă de bătăi și violențe sexuale. O confesiune șocantă până și pentru anchetatori care au auzit din gură suspectului: “Da, am abuzat de ea, apoi am bătut-o până am ucis-o”. Cum a motivat gestul? “Eram nervos”.

Nu este momentul iertării, dar este momentul să încercăm să ne continuăm viața, chiar dacă nu va fi ușor, a spus, imediat după aflarea deciziei judecătorilor, Silvia Barni.

În Italia, închisoarea pe viață este pedeapsa maximă prevăzută de sistemul juridic penal pentru o infracțiune. În ultimii ani, numărul condamnărilor a scăzut. În general sunt condamnări pentru infracțiuni împotriva statului, siguranței publice și împotriva vieții, la care se adaugă infracțiunile la care era prevăzută pedeapsa cu moartea. Sfârșitul sentinței: 31/12/9999. Această este formularea care apare pe certificatele de detenție ale deținuților pe viață. Avocatul lui Marincat a anunțat că va face apel, însă nimic nu va șterge o faptă oribilă sfârșită cu moartea unei fetițe și comisă, din păcate, de un român.

