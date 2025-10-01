Călugărul și îngrijitorul care au abuzat sexual doi minori la Mănăstirea Frăsinei au fost condamnați la ani grei de închisoare. Sentința este definitivă

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 14:01
1016 citiri
Călugărul și îngrijitorul care au abuzat sexual doi minori la Mănăstirea Frăsinei au fost condamnați la ani grei de închisoare. Sentința este definitivă
Abuzul s-a produs in chiliile calugărilor FOTO Facebook/manastirea Frăsinei

După trei ani de procese, s-a încheiat unul dintre cele mai șocante dosare petrecute într-un lăcaș de cult din România. Magistrații au pronunțat pedepse definitive pentru un călugăr și un îngrijitor de la Mănăstirea Frăsinei, județul Vâlcea, acuzați de abuzuri asupra a doi frați minori.

Faptele au avut loc în 2023. Cei doi copii, în vârstă de 8 și 13 ani, aflați în vacanță la bunici, au fost ademeniți cu bani și dulciuri de către un îngrijitor al mănăstirii. Ulterior, au fost duși în chilia unui călugăr, unde au fost supuși unor abuzuri grave și filmați.

Potrivit anchetatorilor, situația s-a întins pe mai multe luni. Îngrijitorul, care avea antecedente penale, a fost implicat direct în aceste fapte.

"Pedepsele au fost modificate substanțial, iar preotul care fusese inițial achitat pe faptele de corupere de minori și viol a primit o pedeapsă definitivă de 17 ani de închisoare. De reținut că și cel care a fost inițial condamnat pe fond, un fel de “băiat bun la toate” și care era tolerat în mănăstire, a primit în apel o pedeapsă de 9 ani de închisoare. Instanța a stabilit și daune morale de 15.000 euro. Amintesc că orgiile sexuale cu minori se desfășurau în chiliile din interiorul mănăstirii, însă fără a putea fi indicată vina generală asupra întregului cler, ci doar rezumat la aceste două persoane absolut dereglate. Decizia este definitivă”, a declarat avocatul Adrian Cuculis.

Hotărârea este definitivă și marchează finalul unuia dintre cele mai grave cazuri de abuzuri investigate într-o mănăstire din România.

