Decizia Curții de Justiție a UE privind executarea pedepselor reprezintă un succes al României, anunță Ministerul Justiției. În ce condiții se va aplica

Ministerul Justiției (MJ) din România salută decizia pronunțată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene privitoare la executarea pedepselor.

"În esență, hotărârea stabilește obligația instanțelor din statele membre ale Uniunii Europene de a obține consimțământul statului emitent al mandatului european de arestare, înainte de a dispune executarea pedepsei pe teritoriul lor, în situația refuzului predării persoanelor urmărite.

Din punct de vedere juridic, hotărârea CJUE reprezintă un succes pentru autoritățile române, dispozitivul hotărârii reflectând poziția exprimată de România în fața instanței, atât în observațiile scrise, cât și în ședința de audiere a pledoariilor.

Argumentele susținute de Guvernul României în fața CJUE au fost pregătite de către Ministerul Justiției încă din anul 2023", precizează un comunicat de presă transmis de MJ la data de 5 septembrie 2025.

În paralel, și Ministerul Afacerilor Externe (MAE) al României și-a exprimat satisfacția față de această decizie a Curții de Justiție a UE. Conform acestei decizii, un stat UE trebuie să obțină acordul instanțelor din statul emitent al mandatului european de arestare, înainte de a dispune ca o pedeapsă să fie executată pe teritoriul lui.

