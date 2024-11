Fost polițist, condamnat în premieră în România pentru că a ignorat o plângere de abuz sexual. Victima a fost o copilă de 13 ani

Un fost polițist a fost condamnat, o premieră în sistemul judiciar și în Poliția Română, pentru că a ignorat timp de aproape un an o plângere de abuz sexual formulată de o fetiță de 13 ani, în perioada în care ocupa funcția de șef de post într-o comună băcăuană.

Sentința prevede 2 ani de închisoare cu suspendare și 10.000 de lei daune morale pentru victima în cauză. Fostul polițist a admis că a greșit, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, recunoscând că a pus la îndoială credibilitatea presupusei victime.

"În cursul anului 2019 am primit o adresă din partea DGASPC Bacău, prin care mi se aducea la cunoștință faptul că o minoră a fost preluată în regim de urgență, pe motiv că tatăl ei ar fi avut o acțiune sexuală împotriva ei. Minora era cunoscută cu un comportament disimulat, spunea numai minciuni, a afirmat și față de cei de la SPAS că va întreține relații sexuale în satul vecin și că va da vina pe tatăl ei, cu scopul de a fi preluată în regim DGASPC și dată unui asistent maternal", a declarat fostul polițist pentru sursa citată.

Fata a ajuns atunci la un asistent maternal, iar bărbatul spune că asta era exact ce-și dorea ea.

"Minora își dorea foarte mult să plece din mediul familial, avea o viață familială violentă. Se certa cu bunica, se certa cu tatăl, se certa cu unchiul, nu se preocupa de școală. Era văzută la ore târzii din noapte, pe la baruri."

Ads

Întrebat dacă a înregistrat plângerea fetei, fostul polițist a spus: "Da. Am înregistrat-o mai târziu, așa cum se observă din registru. Adresa am primit-o în luna mai și în februarie anul următor am înregistrat-o."

Înregistrarea a fost făcută după ce DGASPC a trimis, la 9 luni distanță, o altă adresă către Poliția Bacău. Pentru că a ignorat o plângere de abuz sexual, bărbatul, șef de post în comuna băcăuană Săucești, a fost trimis în judecată și condamnat definitiv de Curtea de Apel Bacău pentru abuz în serviciu la 2 ani de închisoare cu suspendare și 10 mii de lei daune morale pentru fetița care reclamase abuzurile.

"Eu recunosc. Știu unde am greșit, că și o minciună dacă este spusă trebuie s-o înregistrez. Știu unde am greșit", a spus fostul polițist.

Ads