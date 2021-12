Petiție pentru grațierea unui tânăr condamnat la 110 ani de închisoare. A ucis accidental patru persoane, după ce frânele vehiculului au cedat VIDEO

Peste 4,5 milioane de persoane, inclusiv Kim Kardashian, cer clemenţă pentru un tânăr şofer de camion, condamnat la 110 ani de închisoare după ce a ucis în mod accidental patru persoane în statul Colorado, după ce frânele vehiculului au cedat la o coborâre, relatează AFP.

Judecătorul Bruce Jones, care l-a judecat pe şofer, a declarat, când a pronunţat sentinţa, săptămâna trecută, că ”dacă ar avea puterea”, nu ar fi pronunţat o pedeapsă atât de dură.

Însă legislaţia din Colorado îl obligă pe judecător să cumuleze, în mod mecanic, pedepsele cu închisoarea care corespund acuzaţiilor de care Rogel Aguilera-Mederos a fost găsit vinovat de către un juriu - 27 în total -, dintre care unele sunt considerate în dreptul local drept ”crime violente”.

Rogel Aguilera-Mederos consideră că această dramă, care a avut loc la 25 aprilie 2019 în apropiere de Denver, este un accident.

El circula pe o autostradă, la bordul unei semiremorci încărcată cu lemne, iar frânele nu au ţinut la o coborâre.

El şi-a încheiat cursa, la o viteză de peste 130 de kilometri pe oră, în vehicule imobilizate într-un accident.

În ciocnirea în lanţ erau implicate 28 de vehcule, dintre care unele au luat foc în urma impactului.

Patru persoane au murit, iar alte şase au fost rănite.

Acuzarea îi repoşează şoferului neglijenţe şi decizii dezastruoase în timpul cursei nebune.

Potrivit procuraturii, tânărul ar fi putut să-şi direcţioneze camionul pe o bandă de urgenţă, însă a decis să rămână pe autorstradă, în mijlocul circulaţiei.

Avocatul tânărului, James Colgan, a declarat la postul ABC News că clientul său ”ar fi putut, bineînţeles, să comită neglijenţe”, dar că pedeapsa este ”complet disproporţionată”.

Din cauza asprimii pedepsei, o petiţie a fost lansată pe site-ul Change.org prin care li se cere autorităţilor din Colorado s-l graţieze pe tânăr sau să comute pedeapsa.

