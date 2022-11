Cum scapi de condensul de pe geamuri: "În anii trecuți nu am avut această situație. Nu usuc haine pe calorifer"

Una dintre problemele care apare în unele apartamente iarna este cea a condensului pe geamuri. Neglijată, apa care curge pe geamuri poate duce în timp la apariția mucegaiului.

Este tema de discuție lansată de o femeie într-o postare pe Facebook în încercarea de a găsi soluții.

"Am această situație la apartament la bloc, la toate geamurile din casa care dau afară.

Până în prezent nu am avut aceasta situație (în anii trecuți).

În vară am renovat complet apartamentul (zugrăvit cu lavabilă, schimbat parchetul, etc.) și am schimbat și centrala, înlocuind-o cu una în condensație (Viessmann).

În casa am 22 de grade iar deasupra noastră și sub noi nu locuiește nimeni.

Nu usuc haine pe calorifer.

Ce să fac? Cum pot scăpa de situația asta până nu ne umplem de mucegai?", a întrebat femeia pe grupul Idei amenajări.

Care ar putea fi cauzele

"Eu cred că ați vopsit interiorul cu vopsea lavabilă cu silicon sau acrilică, sau poate vopsea lavabilă de exterior. Ați închis porii pereților, iar umezeala care se transferă prin pereți acum condensează pe geamuri. Soluția ar fi să găsiți altă metodă de evacuare a umezelii."

"Probleme pot fi: izolație a casei pe interior și pereții nu mai respiră, tâmplărie de proastă calitate, găurile de la tâmplărie înfundate sau blocate de glafuri, după renovare nu au apucat să se usuce pereții. Ceva din imobil generează multă umiditate: multe persoane într-un spațiu mic, uscare haine în casă, bucătărie open space care generează mulți aburi, haine luate de pe sârmă care nu sunt uscate complet. Cea mai ieftină și mai simplă rezolvare este un dezumidificator eventual cu funcție de uscare haine."

"Aceeași problemă o am și eu! Am avut dezumidificatoare, nimic nu s-a remediat, am chemat 3 “experți” să verifice geamurile, sunt Ok nu necesită schimbare, problema persistă deși aerisesc NON stop și căldura merge NON stop.

Am uitat să precizez, noi stăm la etajul 1, sub noi e casa scării (neîncălzită), apartamentul e complet pe exterior, cred că acesta este motivul principal, pierderea și diferențele de temperatură interior/ exterior, cât și pereții reci."

"Condensul apare pe ferestre din mai multe cauze. Principala cauză este faptul că nu se aerisește incinta. Deci, dimineață când va treziți, aerisiți casă în totalitate, astfel umiditatea se echilibrează cu cea exterioară. Menționez faptul că este nevoie de deschiderea in totalitate a ferestrelor.

În circa 10 minute se echilibrează umiditatea. În plus aceasta ajută și la încălzirea rapidă a aerului. Mare parte din căldură este consumată de umiditatea din aer. Deci este de preferat să faceți aerisirea și seara, când se presupune că porniți încălzirea. Dacă nu se elimină condensul în felul acesta, există o sumedenie de posibile cauze- în general un cumul de cauze- gen: ferestre cu coeficient de izolare scăzut, umiditate provenită de la clădire - infiltrații/igrasii, radiatoarele repartizate neuniform etc. și atunci este bine să purtați o discuție cu cineva specializat în domeniu."

Care este rezolvarea

"Ca măsură urgentă, dar care nu rezolva cauza: dezumidificator. Poate nu ar fi rău să începi cu asta, întrucât e posibil ca umezeală de la zugrăveala să iasă și acum.

Măsură durabilă: înlocuirea ferestrelor cu altele mai performante.

Practic geamul din interior e mai rece decât ar trebui, iar vaporii de apă din aer condensează pe suprafață lui rece.

La o fereastră performanță nu s-ar face condens pe interior chiar dacă e umezeală crescută, în schimb s-ar face condens pe exterior când e foarte frig afară și umezeală exrterioară mare (ceea ce e bine)."

"Aceeași problemă o aveam și eu. Dar s-a rezolvat cu dezumidificator. 45% umiditate setat."

"Avem un dezumidificator, aproape non stop funcționează. Colectează 1,8 litri în maxim 4 ore. Puteți să îl setați să pornească automat la o anumită umiditate sau puteți să îl setați pentru câte ore doriți să funcționeze. A costat în jur de 700 lei anul trecut."

"Cu un dezumidificator electric, rezolvați problema. Sunt multe chestii care pot să cauzeze umezeală: geamurile închise, uscatul hainelor în casă, condensul de la gătit etc. Uitați-va după un dezumificator care poate să ducă suprafață apartamentului dvs și îl țineți în priză constant."

"Zugrăveala e proaspătă. Deschideți ferestrele și faceți curent în apartament. Dacă mergeți la serviciu, opriți centrala termică.

În caz că cineva stă acasă, vă restrângeti într-o încăpere și restul să fie deschise.

Acest truc l-a aplicat o echipă de zugravi în 1983. Anul trecut cineva a zugrăvit o casă nouă în perioada de iarnă și a folosit aceeași metodă."

"Aceeași problemă și la noi. Acum am schimbat sticla și nu mai avem probleme."

"Sistem de ventilație descentralizat cu recuperare de căldură, asta e soluția în cazul dvs."

"Așa am pățit și noi cu geamul de la sufragerie, era tot timpul apă pe el, afară frig și în cameră cald, am schimbat geamul și nu mai mai sunt probleme."

"Exact, calitatea foarte proastă a termopanelor. La fel am pățit noi, ne-a aburit când am mers să dăm comandă, cele mai bune bla bla bla, ok, am mers pe mâna lor. Calitate zero!

După 3 ani am dat jos tot am căutat un expert în termopane și acum sunt ok!"

"Te sfătuiesc să încerci pentru început să schimbi termopanul doar la o cameră să vezi diferența, dar să fie de calitate."

"Am pățit și eu așa, nu are treabă nici aerisitul, condensul, renovatul, aburul sau mai știu eu ce, am schimbat geamurile și acum nu mai am nici o problemă. Mi s-a spus că vechea sticlă era foarte proastă și de aceea pățeam așa."