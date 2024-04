Româncă îngrozită de condițiile de care are parte soțul ei în pușcărie: "Deja este agresat. I-a fost luată toată mâncarea de către colegi"

Penitenciarele din România se confruntă cu supraaglomerare, condiții de trai precare, probleme legate de igienă și acces la servicii medicale.

Situațiile descrise de cei care ajung în închisoare sau de rudele acestora sunt greu de imaginat.

Este cazul unei românce al cărei soț a ajuns în pușcărie după ce a primit o pedeapsă de 3 ani de închisoare, potrivit femeii.

Aceasta a descris cum este viața soțului său între gratii și cere sfaturi pentru demersurile pe care ar putea să le facă pentru a-l ajuta.

"Camera găzduiește aproximativ 25 de persoane"

Soțul său împarte camere cu 25 de persoane, după cum a scris femeia pe Facebook.

"De curând soțul meu a intrat în penitenciar. Ieri perioada de carantină a expirat, iar astăzi a fost mutat în altă camera. Camera găzduiește aproximativ 25 pers, însă nu asta ar fi problema, ci faptul că astăzi a ajuns în camera și deja este agresat. I-a fost luată toată mâncarea de către colegi, țigările și este luat peste picior.

El nu dorește să între în conflict cu nimeni, nu este violent, are o pedeapsă de doar 3 ani pe care vrea să o execute fără probleme, suntem o familie obișnuită, avem un copilaș care are nevoie de tată acasă cât mai repede, nu are fapte de genul viol/ violențe/ trafic de persoane sau mai știu eu ce, să merite ”chinuit” de către colegi, nu a fost un pericol pentru nimeni, iar fapta e de alt tip.

E un tip liniștit și nu vrea probleme. Îi e teamă să reclame comandantului comportamentul colegilor sau cel puțin asta mi-a dat de înțeles din puținul pe care l-am vorbit. Ce pot face să îl ajut? Pot cere audiență, pot cere să reclam și să îl protejez de colegii de cameră?", întrebat aceasta pe grupul Avocatul online.

"Ăsta e doar botezul"

Aceasta a primit mai multe sfaturi în comentarii. Cineva îi recomandă să aibă răbdare, întrucât așa sunt primiți nou-veniții, urmând să fie integrat în scurt timp.

“Ce meserie are, ce știe el să facă cel mai bine? Acel ceva, pus în slujba personalului îi va ușura șederea…”

“Nu cred că lucrurile vor stă așa pentru mult timp. Ăsta e doar botezul. În curând, lucrurile se vor așeza, ei vor doar să-l testeze, să-l vadă ce gen e și cum să-l integreze între ei. Plus că acolo, ei vin și pleacă. În curând va apărea altă carne de tun. Răbdare și fiți tare.

Multă sănătate și rezistența și lui!"

“Du-te în audiență la director și roagă-l să îl mute din camera, eventual pe altă secție, sigur va găsi o cameră să se integreze”.

“Din păcate asta se întâmplă în pușcării ... cei vechi sunt stăpâni, să stea departe de conflicte”.

“Durează până ajungeți în audiență. Să meargă la comandant să ceară să fie mutat. Doar el știe ce discuta cu comandantul.”

"Faceți cerere către conducerea penitenciarului. Dacă soțul se știe cu probleme de sănătate se poate cere pe secție specială, unde oamenii sunt mai liniștiți, aici în România asta este problema ce a mare sunt foarte mulți în camera, care mai de care, să se axeze pe muncă în interior asta îl va ajută să treacă pedeapsa mai repede, eliberare ușoară"

"E nimic pe lângă ce se poate întâmpla"

Cineva o avertizează că situația ar putea fi mult mai gravă.

"Nu vreau nici un pic să va iau peste picior, dar tot ce descrieți mai sus, e nimic pe lîngă ce se poate întâmpla, și asta în închisorile din toată lumea (agresiuni sexuale, fizice cu arme albe, etc) Nu ajunge nimeni la închisoare, fără să fi făcut ceva foarte grav, sau fără antecedente și nu ajunge printre mieluți, și nici la hotel. E adevărat că teoretic, deținuții au și ei totuși niște drepturi. Nu o să vă ia nimeni în serios, dacă e trist după prima zi. Oricum, avocatul poate să încerce să ajute, când motivele sunt chiar grave și-i pun viața în pericol. (pe vremea adolescenței mele, și noi ne furam unii la alții în liceu, mâncarea și țigările din ghiozdane.)”

“Nu e bine nici să tacă! Dacă tace îi vor fi tot timpul mâncarea și țigările furate! Acolo e legea junglei. Cine e mai puternic supraviețuiește! Să nu arate că e slab pentru că va fi călcat în picioare! ”

"Vor condiții de hotel"

Cineva este de părere că nu ar trebui să se aștepte la condiții de hotel,

“Ce pretenții auzi, afaceri ceva rău, este ținut pe banii noștri, mănâncă pe banii noștri și vrea s-o ducă bine? Asta e o pedeapsă, nu? Vor condiții de hotel.”

“Nu mai răspundeți cu răutate să facă cerere să iasă la comandant să ceară pe camera de protejați dar să vă spun să ducă din bagaj la magazie acolo este an siguranță o dată pe săptămână face cerere și al scoate la magazie să scoată ce dorește mai aveți o soluție, duceți-vă dumneavoastră la ANP faceți o sesizare că soțul dumneavoastră întâmpină greutăți și va promit că se rezolva dar până atunci dimineață la apel să ceară că vrea să ducă din bagaj la magazie referitor la carantină că l-au dus pe camera poate da cerere să iasă la muncă și dacă al acceptă îl mută pe camera de munci așa este peste tot, ce să mai zic lumea vb aiurea acolo sunt fel și fel de oameni”.