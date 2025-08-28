Mai cred CFR-iști în calificare? Ce spune Mandorlini, după 7-2 în tur cu Häcken: „E dificil”

Autor: Iosif Pintilie
Joi, 28 August 2025, ora 13:57
207 citiri
Mai cred CFR-iști în calificare? Ce spune Mandorlini, după 7-2 în tur cu Häcken: „E dificil”
Andrea Mandorlini FOTO Facebook CFR Cluj

Noul antrenor al echipei de fotbal CFR Cluj, Andrea Mandorlini, a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, că formației sale îi va fi greu în partida cu BK Haecken, din manșa secundă a play-off-ului Conference League, să întoarcă rezultatul de 2-7 din tur, dar a subliniat că jucătorii săi vor încerca să onoreze competiția, clubul și suporterii.

'Mă bucur să revin aici, eu am fost mereu aproape de club în această perioadă. Sigur că momentul acesta nu este unul ușor, dar trebuie să mergem înainte și să ne îmbunătățim jocul. Avem nevoie de ajutorul tuturor, mai ales al fanilor. Eu sunt aici și încerc să dau totul. Important e să avem și noroc pentru a putea să ieșim din această situație. E clar că fără suferință și luptă e greu să ieșim, de aceea trebuie să dăm mereu totul. Este foarte, foarte dificil să întoarcem rezultatul din tur. Însă trebuie să încercăm să muncim. Eu vă asigur însă că vom încerca să onorăm competiția, clubul și suporterii, pentru că ei merită. Cu toate problemele pe care le avem, mâine e important ca pe teren să dăm totul. Vorbim despre CFR, un club care nu a mai trecut prin asemenea momente. Dar în fotbal trebuie să treci peste. Trebuie să demonstrăm pe teren. Urmează un meci greu după rezultatul din tur, dar trebuie să dăm totul mâine', a afirmat tehnicianul italian.

'Suporterii au venit ieri și au discutat cu jucătorii, i-au încurajat. Clubul este unul care va continua să câștige, poate nu astăzi, dar cu siguranță va ieși din această situație. Noi trebuie să respectăm fanii, competiția și pe noi înșine. Cu multă muncă trebuie să ieșim din această situație. E un moment dificil, dar nu trebuie să plângem, ci trebuie să facem totul ca să ne revenim', a adăugat Mandorlini.

Acesta a explicat că atacantul Louis Munteanu a fost învoit de conducere până marți, iar acum se află alături de echipă în cantonament.

'Louis Munteanu a revenit la echipă, el primise liber până marți. Astăzi se va antrena cu echipa. Am vorbit azi cu Louis, e un jucător important pentru noi și pentru fotbalul românesc. Și vom face totul ca să avem grijă de el. Iar mâine va fi cu echipa. El este un jucător foarte bun, are dorință să demonstreze la CFR Cluj... nu știu dacă va pleca sau nu, timpul va spune asta', a precizat Mandorlini.

Echipa de fotbal CFR Cluj întâlnește formația suedeză BK Haecken, joi, de la ora 20:30, pe Stadionul 'Dr. Constantin Rădulescu' din Cluj-Napoca, într-o partidă contând pentru manșa secundă a play-off-ului Conference League.

În meciul tur din Suedia, CFR Cluj a fost surclasată de BK Haecken cu scorul de 7-2.

Rădoi face orice pentru a o duce pe Craiova în Conference League: „Un adversar mult mai valoros decât noi”
Rădoi face orice pentru a o duce pe Craiova în Conference League: „Un adversar mult mai valoros decât noi”
Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, a declarat, miercuri, într-o conferință de presă susținută înaintea meciului cu Istanbul Bașakșehir, din manșa secundă a...
„Nu există fotbal fără emoții”. Jucătorii Craiovei, gata să scrie istorie cu Bașakșehir
„Nu există fotbal fără emoții”. Jucătorii Craiovei, gata să scrie istorie cu Bașakșehir
Jucătorul Tudor Băluță a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, că el și colegii săi sunt pregătiți de meciul cu Istanbul Bașakșehir, din manșa secundă a play-off-ului...
#Conference League, #CFR, #mandorlini , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
FOTO Americanii au ramas "masca"! Cum arata Imane Khelif, la un an de cand Donald Trump a spus ca e barbat
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Scandal monstru la US Open: Townsend si Ostapenko au ajuns la fileu si au oferit scene neverosimile!

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Mai cred CFR-iști în calificare? Ce spune Mandorlini, după 7-2 în tur cu Häcken: „E dificil”
  2. Rădoi face orice pentru a o duce pe Craiova în Conference League: „Un adversar mult mai valoros decât noi”
  3. „Nu există fotbal fără emoții”. Jucătorii Craiovei, gata să scrie istorie cu Bașakșehir
  4. „Cel mai important meci din acest sezon”. Charalambous nu concepe să nu o elimine pe Aberdeen
  5. „Ne așteaptă o finală”. Darius Olaru, gata să o ducă pe FCSB în Europa League
  6. Cu ce poreclă s-a ales bielorusa Sabalenka la US Open: ”De ce ești atât de bună?”
  7. Amendă de proporții. Rusul Medvedev a fost pedepsit pentru ce-a făcut la US Open
  8. Veste de ultimă oră, înainte de FCSB - Aberdeen. Încă un post TV va transmite meciul. Care sunt condițiile
  9. Emoții mari pentru Bayern München cu o echipă din Liga a treia. Harry Kane, primul penalty ratat după 31 de execuții
  10. Alex Mitriță s-a întors la Craiova pentru meciul decisiv cu Bașakșehir. Ce spune antrenorul Rădoi