Mai cred CFR-iști în calificare? Ce spune Mandorlini, după 7-2 în tur cu Häcken: „E dificil”

Noul antrenor al echipei de fotbal CFR Cluj, Andrea Mandorlini, a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, că formației sale îi va fi greu în partida cu BK Haecken, din manșa secundă a play-off-ului Conference League, să întoarcă rezultatul de 2-7 din tur, dar a subliniat că jucătorii săi vor încerca să onoreze competiția, clubul și suporterii.

'Mă bucur să revin aici, eu am fost mereu aproape de club în această perioadă. Sigur că momentul acesta nu este unul ușor, dar trebuie să mergem înainte și să ne îmbunătățim jocul. Avem nevoie de ajutorul tuturor, mai ales al fanilor. Eu sunt aici și încerc să dau totul. Important e să avem și noroc pentru a putea să ieșim din această situație. E clar că fără suferință și luptă e greu să ieșim, de aceea trebuie să dăm mereu totul. Este foarte, foarte dificil să întoarcem rezultatul din tur. Însă trebuie să încercăm să muncim. Eu vă asigur însă că vom încerca să onorăm competiția, clubul și suporterii, pentru că ei merită. Cu toate problemele pe care le avem, mâine e important ca pe teren să dăm totul. Vorbim despre CFR, un club care nu a mai trecut prin asemenea momente. Dar în fotbal trebuie să treci peste. Trebuie să demonstrăm pe teren. Urmează un meci greu după rezultatul din tur, dar trebuie să dăm totul mâine', a afirmat tehnicianul italian.

'Suporterii au venit ieri și au discutat cu jucătorii, i-au încurajat. Clubul este unul care va continua să câștige, poate nu astăzi, dar cu siguranță va ieși din această situație. Noi trebuie să respectăm fanii, competiția și pe noi înșine. Cu multă muncă trebuie să ieșim din această situație. E un moment dificil, dar nu trebuie să plângem, ci trebuie să facem totul ca să ne revenim', a adăugat Mandorlini.

Acesta a explicat că atacantul Louis Munteanu a fost învoit de conducere până marți, iar acum se află alături de echipă în cantonament.

'Louis Munteanu a revenit la echipă, el primise liber până marți. Astăzi se va antrena cu echipa. Am vorbit azi cu Louis, e un jucător important pentru noi și pentru fotbalul românesc. Și vom face totul ca să avem grijă de el. Iar mâine va fi cu echipa. El este un jucător foarte bun, are dorință să demonstreze la CFR Cluj... nu știu dacă va pleca sau nu, timpul va spune asta', a precizat Mandorlini.

Echipa de fotbal CFR Cluj întâlnește formația suedeză BK Haecken, joi, de la ora 20:30, pe Stadionul 'Dr. Constantin Rădulescu' din Cluj-Napoca, într-o partidă contând pentru manșa secundă a play-off-ului Conference League.

În meciul tur din Suedia, CFR Cluj a fost surclasată de BK Haecken cu scorul de 7-2.

