Conference League: internaționalii români au dat gol, victorie și pentru Edi Iordănescu! Toate rezultatele de aseară

Internaționalii români Răzvan Marin (AEK Atena) și Andrei Rațiu (Rayo Vallecano) au marcat pentru echipele lor, joi seara, în etapa a doua a competiției de fotbal Conference League, în timp ce Legia Varșovia, formație antrenată de Edward Iordănescu, a câștigat în deplasare.

AEK, viitoarea adversară a Universității Craiova, a surclasat-o pe Aberdeen, fosta cunoștință a campioanei României, în Europa League (2-2 și 3-0 pentru FCSB), cu scorul de 6-0.

Aboubakary Koita a reușit o dublă (11, 18), celelalte goluri fiind înscrise de Niclas Eliasson (27), Răzvan Marin (55), Luka Jovic (81) și Dereck Kutesa (87). Marin a jucat 68 de minute la gazde.

Rațiu a adus un punct formației Rayo Vallecano la Goeteborg, 2-2 cu BK Haecken, printr-un penalty transformat in extremis (90+13). Ibericii au deschis scorul prin Alvaro Garcia (15), dar suedezii care au eliminat-o pe CFR Cluj din Conference League (7-2 și 0-1) au revenit prin golurile reușite de Julius Lindberg (41) și Isak Brusberg (55).

Fundașul român fusese introdus pe teren în min. 81 și a primit un cartonaș galben în min. 90+7.

Legia a învins-o dramatic pe Șahtior Donețk cu 2-1, în deplasare, într-un meci jucat în Polonia, la Cracovia. Ambele goluri ale echipei antrenate de Edi Iordănescu au fost reușite de Rafal Augustyniak (16, 90+4). Golul echipei ucrainene a fost semnat de Luca Meirelles (61).

Prima adversară a Universității Craiova, Rakow Cszestochowa (2-0 pentru polonezi), a remizat în deplasare cu Sigma Olomouc, 1-1. Jan Kral (83) a marcat golul cehilor, la care fundașul român Andres Dumitrescu a intrat pe gazon în min. 82. Rakow, cu fundașul român Bogdan Racovițan integralist, a egalat prin Efstratios Svarnas (90).

Universitatea, care ocupă locul 27 pentru moment, va mai juca în Conference League cu Rapid Viena (6 noiembrie, în deplasare), Mainz (27 noiembrie, acasă), Sparta Praga (11 decembrie, acasă) și cu AEK Atena (18 decembrie, în deplasare).

Rapid Viena a pierdut și al doilea său meci, la scor de forfait, 0-3, cu Fiorentina, dublă finalistă a competiției. Cher Ndour (9), Edin Dzeko (48) și Albert Gudmundsson (88) au marcat pentru echipa viola.

Mainz s-a impus la limită pe teren propriu cu Zrinjski Mostar, scor 1-0, prin golul lui Nelson Weiper (24), în condițiile în care bosniacii au jucat mai bine de o repriză în inferioritate, după eliminarea lui Igor Savic (38).

Meciul dintre Rijeka și Sparta Praga a fost suspendat la pauză, la scorul de 0-0, din cauza unei ploi torențiale. Jocul fusese întrerupt și în prima repriză.

Atacantul român Vladislav Blănuță a jucat din min. 76 la Dinamo Kiev, învinsă fără drept de apel de Samsunspor, cu 3-0.

AEK Larnaca și Lincoln Red Imps FC au produs surprizele serii în a treia competiție continentală.

Ciprioții au învins-o pe Crystal Palace, chiar la Londra, prin golul bosniacului Riad Bajic (51).

Campioana Gibraltarului s-a impus în fața campioanei Poloniei, Lech Poznan, cu 2-1. Kike Gomez (33) și Christian Rutjens Oliva (88) au marcat golurile gazdelor, iar pentru Lech a punctat Mikael Ishak (77 - penalty).

Două foste cunoștințe ale echipei FCSB au jucat pe teren propriu. Kosovarii de la FC Drita au remizat cu Omonia Nicosia, 1-1, iar echipa nord-macedoneană KF Shkendija a câștigat dramatic cu Shelbourne, 1-0.

Rezultatele înregistrate în etapa a doua din Conference League:

AEK Atena - Aberdeen FC 6-0

Au marcat: Aboubakary Koita 11, 18, Niclas Eliasson 27, Răzvan Marin 55, Luka Jovic 81, Dereck Kutesa 87.

BK Haecken - Rayo Vallecano 2-2

Au marcat: Julius Lindberg 41, Isak Brusberg 55, respectiv Alvaro Garcia 15, Andrei Rațiu 90+13 - penalty.

Cartonaș roșu: Pep Chavarria (Rayo) 90+13 (în afara terenului).

Breidablik - KuPS Kuopio 0-0

Hoskuldur Gunnlaugsson (Breidablik) a ratat un penalty în min. 57.

Cartonaș roșu: Mohamed Toure (KuPS) 90+1.

FC Drita - Omonia Nicosia 1-1

Au marcat: Arb Manaj 12, respectiv Giannis Masouras 45+1.

KF Shkendija - Shelbourne Dublin 1-0

A marcat: Patrick Barrett (autogol) 90+2.

Rapid Viena - Fiorentina 0-3

Au marcat: Cher Ndour 9, Edin Dzeko 48, Albert Gudmundsson 88.

HNK Rijeka - Sparta Praga, meci întrerupt la pauză (0-0)

Șahtior Donețk - Legia Varșovia 1-2, la Cracovia

Au marcat: Luca Meirelles 61, respectiv Rafal Augustyniak 16, 90+4.

RC Strasbourg - Jagiellonia Bialystok 1-1

Au marcat: Joaquin Panichell 79, respectiv Alejandro Pozo 53.

AZ Alkmaar - Slovan Bratislava 1-0

A marcat: Sven Mijnans 44.

Sven Mijnans (AZ) a ratat un penalty în min. 45+5.

Cartonaș roșu: Sandro Cruz (Slovan) 87.

Universitatea Craiova - FC Noah 1-1

Au marcat: Monday Etim 38, respectiv Nardin Mulahusejnovic 73.

Crystal Palace - AEK Larnaca 0-1

A marcat: Riad Bajic 51.

Hamrun Spartans - Lausanne-Sport 0-1

A marcat: Gaoussou Diakite 38.

Lincoln Red Imps FC- Lech Poznan 2-1

Au marcat: Kike Gomez 33, Christian Rutjens Oliva 88, respectiv Mikael Ishak 77 - penalty.

Mainz 05 - Zrinjski Mostar 1-0

A marcat: Nelson Weiper 24.

Cartonaș roșu: Igor Savic (Zrinjski) 38.

Sigma Olomouc - Rakow Czestochowa 1-1

Au marcat: Jan Kral 83, respectiv Efstratios Svarnas 90.

Samsunspor - Dinamo Kiev 3-0

Au marcat: Anthony Musaba 2, Marius Mouandilmadji 34, Carlo Holse 62.

Shamrock Rovers - NK Celje 0-2

A marcat: Franko Kovacevic 33, 40.

Clasament

loc echipa M V E Î GM-GP P

1 Fiorentina 2 2 0 0 5-0 6

1 AEK Larnaca 2 2 0 0 5-0 6

3 NK Celje 2 2 0 0 5-1 6

4 Lausanne 2 2 0 0 4-0 6

4 Samsunspor 2 2 0 0 4-0 6

6 Mainz 05 2 2 0 0 2-0 6

7 Rayo Vallecano 2 1 1 0 4-2 4

8 Rakow Czestochowa 2 1 1 0 3-1 4

9 Strasbourg 2 1 1 0 3-2 4

10 FC Noah 2 1 1 0 2-1 4

10 Jagiellonia Bialystok 2 1 1 0 2-1 4

12 AEK Atena 2 1 0 1 7-3 3

13 Zrinjski Mostar 2 1 0 1 5-1 3

14 Sparta Praga 1 1 0 0 4-1 3

15 Lech Poznan 2 1 0 1 5-3 3

16 Crystal Palace 2 1 0 1 2-1 3

17 Șahtior Donețk 2 1 0 1 4-4 3

18 Legia Varșovia 2 1 0 1 2-2 3

19 KF Shkendija 2 1 0 1 1-2 3

20 AZ Alkmaar 2 1 0 1 1-4 3

21 Lincoln Red Imps FC 2 1 0 1 2-6 3

22 FC Drita 2 0 2 0 2-2 2

22 BK Haecken 2 0 2 0 2-2 2

24 KuPS Kuopio 2 0 2 0 1-1 2

25 Omonia Nicosia 2 0 1 1 1-2 1

26 Shelbourne 2 0 1 1 0-1 1

27 Sigma Olomouc 2 0 1 1 1-3 1

27 Universitatea Craiova 2 0 1 1 1-3 1

29 Breidablik 2 0 1 1 0-3 1

30 Rijeka 1 0 0 1 0-1 0

31 Slovan Bratislava 2 0 0 2 1-3 0

32 Hamrun Spartans 2 0 0 2 0-2 0

33 Shamrock Rovers 2 0 0 2 1-6 0

34 Dinamo Kiev 2 0 0 2 0-5 0

35 Rapid Viena 2 0 0 2 1-7 0

36 Aberdeen 2 0 0 2 2-9 0

