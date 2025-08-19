UEFA a luat o decizie majoră, înainte de Bașakșehir - Craiova. FCSB, de două ori în această situație

Meciul Istanbul Başakşehir - Universitatea Craiova, programat joi, de la ora 20.45, în prima manșă din play-off-ul Conference League, va fi arbitrat de o brigadă din Albania, cu Juxhin Xhaja la centru.

Albanezul este un „prieten” al FCSB-ului. Anul trecut a arbitrat meciul campioanei din Germania, cu Hoffenheim, terminat 0-0, în Europa League. De asemenea, a mai arbitrat-o o dată pe FCSB, pe 3 august 2023, când roș-albaștrii câștigau cu 3-2 meciul cu echipa bulgară ŢSKA 1948, din Europa League.

Juxhin Xhaja va fi ajutat la cele două linii de Arber Zalla și Rejdi Avdo, în timp ce rezervă va fi Olsid Ferataj.

În Camera VAR se vor afla Kreshnik Barjamaj și Olsion Yzeiraj.

Partida de joi se dispută la Istanbul, în timp ce returul are loc săptămâna viitoare, la Craiova.

