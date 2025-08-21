Bașakșehir - Universitatea Craiova, se joacă ACUM! Oltenii joacă pentru a intra în istorie LIVE TEXT

Universitatea Craiova este la Istanbul, acolo unde se duelează cu fosta campioană a Turciei, Bașakșehir, pentru un loc în Conference League. Este a doua oară de la reapariția echipei când ajunge în ultimul tur al calificărilor.

Bașakșehir - Craiova 0-1

Min. 45+4: Pauză.

Min. 45+2: GOL Craiova! Cicâldău deschide scorul la Istanbul.

Min. 6: Bancu este aproape să înscrie, în urma unei gafe a defensivei adverse. Șutul lui a trecut puțin pe lângă poartă.

Min. 1: A început meciul.

Echipele de start

Istanbul Bașakșehir (4-1-4-1): Sengezer - Bulut, Duarte, Ba, Operi - Özdemir - Turuc, Crespo, Beyaz, Shomurodov - Da Costa

Rezerve: Babacan, Dilmen - Opoku, Ergun, Selke, Fayzullaev, Gureler, Güneş, Ebosele, Brnic

Antrenor: Cagdaș Atan

Universitatea Craiova (3-5-2): Isenko - Romanchuk, Screciu, Badelj - Mora, Teles, Băluță, Cicâldău, Bancu - Al Hamlawi, Baiaram

Rezerve: Lung - Ștefan, Crețu, Anzor, Houri, Rădulescu, Mogoș, Stefanovic, Barbu, Băsceanu, Matei, Nsimba

Antrenor: Mirel Rădoi

Arbitru: Juxhin Xhaja (Albania)

Asistenți: Arbër Zalla și Rejdi Avdo (ambii Albania)

Rezervă: Olsid Ferataj (Albania)

Arbitru VAR: Kreshnik Bajramaj (Albania)

Asistent VAR: Olsion Yzeiraj (Albania)

