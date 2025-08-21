Bașakșehir - Universitatea Craiova, se joacă ACUM! Oltenii joacă pentru a intra în istorie LIVE TEXT

Autor: Iosif Pintilie
Joi, 21 August 2025, ora 20:45
849 citiri
Bașakșehir - Universitatea Craiova, se joacă ACUM! Oltenii joacă pentru a intra în istorie LIVE TEXT
Jucătorii de la Universitatea Craiova. Foto: Facebook / Universitatea Craiova

Universitatea Craiova este la Istanbul, acolo unde se duelează cu fosta campioană a Turciei, Bașakșehir, pentru un loc în Conference League. Este a doua oară de la reapariția echipei când ajunge în ultimul tur al calificărilor.

Bașakșehir - Craiova 0-1

Min. 45+4: Pauză.

Min. 45+2: GOL Craiova! Cicâldău deschide scorul la Istanbul.

Min. 6: Bancu este aproape să înscrie, în urma unei gafe a defensivei adverse. Șutul lui a trecut puțin pe lângă poartă.

Min. 1: A început meciul.

Echipele de start

Istanbul Bașakșehir (4-1-4-1): Sengezer - Bulut, Duarte, Ba, Operi - Özdemir - Turuc, Crespo, Beyaz, Shomurodov - Da Costa

Rezerve: Babacan, Dilmen - Opoku, Ergun, Selke, Fayzullaev, Gureler, Güneş, Ebosele, Brnic

Antrenor: Cagdaș Atan

Universitatea Craiova (3-5-2): Isenko - Romanchuk, Screciu, Badelj - Mora, Teles, Băluță, Cicâldău, Bancu - Al Hamlawi, Baiaram

Rezerve: Lung - Ștefan, Crețu, Anzor, Houri, Rădulescu, Mogoș, Stefanovic, Barbu, Băsceanu, Matei, Nsimba

Antrenor: Mirel Rădoi

Arbitru: Juxhin Xhaja (Albania)

Asistenți: Arbër Zalla și Rejdi Avdo (ambii Albania)

Rezervă: Olsid Ferataj (Albania)

Arbitru VAR: Kreshnik Bajramaj (Albania)

Asistent VAR: Olsion Yzeiraj (Albania)

UEFA a luat o decizie majoră, înainte de Bașakșehir - Craiova. FCSB, de două ori în această situație
UEFA a luat o decizie majoră, înainte de Bașakșehir - Craiova. FCSB, de două ori în această situație
Meciul Istanbul Başakşehir - Universitatea Craiova, programat joi, de la ora 20.45, în prima manșă din play-off-ul Conference League, va fi arbitrat de o brigadă din Albania, cu Juxhin Xhaja...
S-a terminat Hacken - CFR Cluj, în Conference League. Dezastru inimaginabil pentru echipa lui Dan Petrescu. S-au marcat 9 goluri
S-a terminat Hacken - CFR Cluj, în Conference League. Dezastru inimaginabil pentru echipa lui Dan Petrescu. S-au marcat 9 goluri
Meciul Hacken - CFR Cluj s-a desfășurat joi, în manșa tur a play-off-ului Conference League, de la ora 20.00, la Göteborg. Din păcate, CFR Cluj a făcut un meci rușinos, pierdut cu un...
#Conference League, #basaksehir, #Universitatea Craiova , #Craiova
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali: "75.000 spaga sa ma bage la Facultatea de Drept! De frica, am luat subiectele"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
FOTO La 17 ani era acuzat ca ar avea, de fapt, 42! Cum arata doisprezece ani mai tarziu

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. S-a terminat Hacken - CFR Cluj, în Conference League. Dezastru inimaginabil pentru echipa lui Dan Petrescu. S-au marcat 9 goluri
  2. Aberdeen - FCSB, se joacă ACUM! Atmosferă de senzație în Scoția: zid alb-roșu, în fața campioanei LIVE TEXT
  3. Bașakșehir - Universitatea Craiova, se joacă ACUM! Oltenii joacă pentru a intra în istorie LIVE TEXT
  4. Lovitură teribilă pentru FCSB în Scoția. Gigi Becali: ”Ne-au respins, da. Ce să facem acum? Le dăm peste bot...”
  5. Serena Williams dezvăluie cum a slăbit. Rețeta magică e, de fapt, un medicament
  6. Cristi Chivu: ”Sunt bun la a le ascunde”. Când debutează cu Inter în Serie A
  7. Rezultat neașteptat pentru campionul român Cătălin Chirilă
  8. Lovitura dată de Gigi Becali: 20.000.000 de euro. ”Iar asta e important în fotbal”
  9. Șeful lui Dinamo, mesaj dur pentru unul dintre cei mai respectați jurnaliști: "Bucuriile geambașului inginer"
  10. FCSB a scăpat definitiv de un jucător. Cine e atacantul adus în schimb