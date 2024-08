Acuze dure după meciul CFR-ului: "Vorbim de o brigadă de arbitri care se plimbă prin Cipru. Sunt imagini care fac de rușine"

Curg acuzațiile la adresa brigăzii de arbitri din Serbia după meciul CFR Cluj - Pafos, scor 1-0, partidă contând pentru manșa tur din play-ff-ul pentru Conference League.

După Dan Petrescu, cel care a declarat că arbitrii au fost ciprioți, și președintele Cristi Balaj a adresat cuvinte grele, declarând că sârbii s-au plimbat prin Cipru.

Clujenii acuză neacordarea unei lovituri de pedeapsă în minutul 56, atunci când Tachtsidis a fost lovit în abdomen. Peste două minute, același fotbalist a fost oprit dintr-o acțiune periculoasă pentru fault în atac.

CFR Cluj a jucat în inferioritate numerică din prima repriză, după eliminarea lui Deac.

”Eu zic că fazele sunt diferite (cea din minutul 56 cu cea din minutul 58). La Tachtsidis a intrat direct în stomacul lui, l-a dărâmat. A fost o intrare la nivelul abdomenului și necesita sancțiune disciplinară.

Dacă ai această sensibilitate... Dacă un arbitru care se plimbă prin Cipru are asemenea decizii ratate. Dacă la Tachtsidis e o fază de gol, lași faza să continue. De ce să oprești acțiunea. Ți-e frică că se dă gol?

Dacă se înscria gol, putea interveni VAR-ul apoi. Eu spun că vorbim de o brigadă de arbitri care se plimbă prin Cipru, iar UEFA ar trebui să evite astfel de situații. Sunt imagini care fac de rușine.

Nu am cum să mă schimb. Nu mi se pare corect să recunosc greșelile, iar dacă suntem dezavantajați să le acopăr. Este rușinos că la un asemenea nivel există un asemenea comportament. Se vede cum îl urmărește cu privirea pe Tachtsidis, l-a lovit în plex direct.

La Deac a fost tensiunea meciului. Jucătorul advers a intrat în el, dar și-a dat seama și el că a greșit. La Deac vorbim mai mult de gest, nu de violență. La roșu trebuie să existe răutate, tărie. Aici vorbim de răutate, dar de intensitate nu vorbim aici. De aceea este roșu aici.

Eu am încredere în jucători. Ei au jucători tehnici. Nu ne-a deranjat ca ei să aibă posesia. Am suferit în repriza a doua. Am avut și șansă. Dar repet, sunt dezamăgit. La acest nivel cu VAR, să tratezi un asemenea penalty...

Toate deciziile care ți s-au părut dubioase le-ai luat împotriva unei singure echipe. Nu se oprește jocul decât în situația în care un jucător e accidentat.

Păi, dacă intră în plexul lui, de ce nu intervine VAR? Trebuia să vadă arbitrul. La ce ne putem gândi? O rușine”, a spus Cristi Balaj, la Digi Sport Special.

Meciul CFR Cluj - Pafos (Cipru) a fost arbitrat de sârbul Novak Simović. El a fost ajutat la cele două linii de Nikola Djorovic şi Milos Simovic.

