Dan Petrescu, înaintea confruntări cu FC Pafos, din Cipru: "E un adversar care ne dă fiori". Unde se vede meciul

CFR Cluj și FC Pafos joacă în această seară în play-off-ul de Conference LEague, manșa tur.

Partida se dispută de la ora 20.30 și va fi transmisă în direct pe DigiSport și PrimaSport.

Înaitnea confruntării de la Cluj, Dan Petrescu l-a remarcat pe mijlocașul român Vlad Dragomir, care joacă la Pafos, și pe brazilienii din echipa cipriotă.

„Aceşti brazilieni, pe care băieţii i-au văzut acum, ne dau fiori. Sunt jucători de clasă în opinia mea. E normal dacă ai bani mulţi, buget. Patronul este foarte bogat. Au luat un director sportiv din Italia. Se vede că au achiziţionat jucători foarte buni. Şi salarii de 600.000-700.000-800.000. Normal că ai pretenţii. Noi, în România, suntem doar cu vorba. Vrem să batem pe toată lumea.

Eu cred că Vlad Dragomir ar trebui selecționat la ce am văzut în cele șase meciuri. E singurul jucător care nu e schimbat. Jairo, numărul 10, atacantul care e o legendă la ei, a mai fost schimbat, dar Vlad Dragomir în niciun meci!

Joacă și mijlocaș central, și dreapta, și stânga, consistent, dă cu stângul, cu dreptul, cu capul. Mi se pare un jucător foarte bun pentru echipa națională. Nu sunt eu selecționer, dar pot să-i dau un sfat lui Mircea Lucescu.

Sper să joace prost cu noi în ambele meciuri și să nu-l selecționeze, dar mie mi-a plăcut ce am văzut la el. Chiar am vorbit cu Cristi Dragotă (n.r. - preparator fizic la CFR Cluj și la naționala României) și i-am zis: «Eu cred că ar trebui să-ți aduci aminte de acest jucător». Arată foarte bine. Parcă și el e tot brazilian, nu român, are o frizură așa mai... dar e un jucător foarte bun”, a spus Dan Petrescu, la conferința de presă.

