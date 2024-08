”N-aș fi vrut să fiu la emisiune”. Reacție dură, după umilința CFR-ului din preliminariile Conference League: ”Probleme mari”

CFR Cluj a fost eliminată într-o manieră jalnică de Pafos, din Cipru, și nu va juca în Cupele Europene în acest sezon.

Florin Prunea a comentat eliminarea CFR-ului, spunând că și-ar fi dorit să nu fie în postura de a analiza acest meci. Crede că elevii lui Dan Petrescu au fost în vacanță în Cipru.

”N-aș fi vrut să fiu la emisiune, să comentez un asemenea rezultat și un asemenea joc. Eu am trăit așa ceva cu Craiova, în 1991. Am bătut cu 2-0 acasă, ne-am dus acolo cu soțiile, în vacanță. Am pierdut 3-0. Nu puteam să cred că se va întâmpla așa ceva, de o asemenea manieră.

CFR a fost depășită la toate capitolele, n-am mai văzut o așa echipă îngenuncheată. Putea fi și mai rău. Nu pot să înțeleg. E un șoc. N-aș vrea să fiu în locul patronului, care a mărit bugetul.

Patronul a plătit trei milioane și ceva pentru Louis Munteanu, a adus jucători pe salarii mari pentru această competiție, nu pentru competiția internă.

Jocul este șocant, maniera în care s-a jucat. Bun, umezeală, dar nu se poate… 28 de grade, nu au fost 35. Tu, ca jucător cu experiență, să nu ai tu o reacție? Nu se poate. Fundașii centrali, deci așa ceva... Kresic nu e la primul joc în care o comite. Aici sunt problemele mari”, a declarat Florin Prunea, la Digi Sport Special.

