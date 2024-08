”Nu am realizat nimic”. Jucătorul de la CFR Cluj care dă cărțile pe față, după victoria cu Pafos

Jucătorul kosovar Meriton Korenica a afirmat după victoria obţinută de CFR Cluj cu FC Pafos, în prima manşă a play-off-ului Conference League la fotbal, scor 1-0, că formaţia sa nu a realizat decât 50% din munca pe care o are de depus pentru a obţine calificarea în competiţia europeană.

"Deocamdată nu am realizat nimic prin victoria de astăzi. Ceea ce am făcut astăzi reprezintă doar 50% din munca pe care o avem de terminat. Este greu să joci în inferioritate numerică. Am luptat tot meciul şi cred că am meritat să câştigăm. Cred că este o victorie meritată, dar mai avem de muncit mult în partea a doua", a declarat Korenica la Digi Sport.

Marcator al unicului gol al meciului, Korenica s-a arătat mulţumit de realizarea sa, chiar dacă a precizat că nu contează cine înscrie: "Nu contează cine înscrie, contează să câştigi. A fost o realizare individuală a mea, important este că am reuşit să înscriu. Cred că suntem o echipă bună şi vom lupta pentru calificare şi în cea de a doua partidă".

CFR Cluj a învins la limită formaţia cipriotă FC Pafos, cu scorul de 1-0 (1-0), joi seara, pe Stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu'' din Cluj-Napoca, în prima manşă a play-off-ului Conference League la fotbal.

Vicecampioana României a obţinut o victorie preţioasă, prin golul lui Meriton Korenica (17), cu atât mai mult cu cât a jucat mai bine de o repriză în zece oameni, după eliminarea lui Ciprian Deac (40).

Manşa secundă va avea loc la Limassol, pe 29 august, de la ora 20:00.

