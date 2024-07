Dan Petrescu, furios după meciul din Conference League: ce l-a nemulțumit pe antrenorul CFR-ului

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, joi seara, după remiza, scor 0-0, cu Neman Grodno, în turul secund preliminar al Conference League, că formaţia sa a avut două penalty-uri neacordate de arbitru, însă a subliniat că este bine că nu a primit gol.

"Eu ştiu ce meci va fi în retur. Pentru că de fiecare dată când am jucat (n.r. - formaţiile româneşti) cu echipe din Belarus meciurile s-au terminat 0-0, 1-0 sau 1-1. Pentru că echipele din fostul spaţiu sovietic sunt foarte bine pregătite fizic, agresive şi organizate. Ei azi nu au riscat nimic, au jucat simplu şi corect. Noi am pus mai multă presiune în repriza a doua, am avut şi două penalty-uri neacordate... chiar aş vrea să le revăd. Dar nu e VAR, iar nouă azi ne-a lipsit VAR-ul. Dacă dădeam gol se schimba meciul şi poate jucam şi noi altfel la 1-0. Dar asta e, bine că nu am primit gol până la urmă", a afirmat Petrescu la postul Digisport.

La finalul partidei, Dan Petrescu s-a dus glonț către brigada de arbitri, cărora le-a reproșat prestația avută. În minutul 71, Korenica, de la CFR Cluj, a fost oprit prin fault de portar, dar arbitrul de linie a arătat ofsaid, deși fotbalistul era în poziție regulamentară. Meciul nu a beneficiat de arbitraj video.

"Deplasarea e în Ungaria, bine că nu e aşa de lungă. În acelaşi timp, cei de la Grodno nu au meci, se vor odihni şi se vor pregăti. Va fi greu returul, e posibil să fie şi prelungiri, şi lovituri de departajare, e posibil orice. Azi slăbiciunea lor a fost că au căzut puţin fizic pe final, dar în rest au stat foarte bine în teren, ne-au pus probleme. Şi după egalul ăsta au şi moralul bun. Trebuie să fim realişti, avem şansele noastre, trebuie să mergem acolo să ne calificăm", a adăugat antrenorul.

CFR Cluj a fost ţinută în şah de echipa belarusă Neman Grodno, 0-0, joi seara, pe Stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu'' din Cluj-Napoca, în prima manşă din turul secund preliminar al competiţiei de fotbal Conference League.

Meciul din manşa secundă va avea loc pe 1 august, pe Gyirmoti Stadion din Gyor (Ungaria), de la ora 21:00.

