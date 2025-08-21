Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj, după umilința din Suedia BREAKING NEWS

Autor: Iosif Pintilie
Joi, 21 August 2025, ora 22:48
1010 citiri
Dan Petrescu. FOTO: Facebook / CFR Cluj

Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj, după ce echipa a fost umilită de Hacken, scor 7-2.

“A fost ca un vis urât. N-am reuşit să îi oprim, am luat gol foarte repede, după care s-au făcut mari greşeli pe faza defensivă. Ei au prins o zi extraordinară. E o înfrângere ruşinoasă, sută la sută cea mai grea din cariera mea de 25 de ani.

Nici în visele mele negre nu mă gândeam. Toţi suntem vinovaţi, dar principalul vinovat sunt eu, că sunt antrenorul. Am luat hotărârea ca să nu mai continui la echipă. Am nevoie de o pauză şi băieţii au nevoie de ceva nou. Îmi pare rău că plec aşa de la CFR, am avut aici ani foarte buni, dar cu o asemenea ruşine nu pot să accept să merg mai departe. Îmi asum acest rezultat. Am nevoie de o pauză mai lungă. Îmi pare rău.

Chiar dacă ne calificam această pauză mi-o luam. Nu m-am simţit bine zilele astea deloc. Am luat o hotărâre care e bună şi pentru club şi pentru mine. Am luat decizia nu neapărat la cald. Nu o să mă mai prezint la antrenamente începând de mine. Cineva trebuia să plătească la un asemenea scor”, a spus Petrescu în conferinţa de presă de după meci.

CFR Cluj a pierdut cu 7-2 meciul din Suedia, cu Hacken, din playoff-ul Conference League. Returul va avea loc la Cluj, peste o săptămână.

Meciul Hacken - CFR Cluj s-a desfășurat joi, în manșa tur a play-off-ului Conference League, de la ora 20.00, la Göteborg. Din păcate, CFR Cluj a făcut un meci rușinos, pierdut cu un...
Meciul Hacken - CFR Cluj, programat joi, în manșa tur a play-off-ului Conference League, va fi arbitrat de o brigadă din Elveția, cu Lukas Fähndrich la centru.
