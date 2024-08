Ce obiectiv a impus Dan Petrescu după victoria cu 5-0 din Conference League

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, joi seara, într-o conferinţă de presă, că este fericit de calificarea în turul al treilea preliminar al Conference League, subliniind că principalul obiectiv este calificarea în faza grupelor.

Tehnicianul a menţionat că scorul de 5-0 cu care CFR Cluj a învins echipa belarusă Neman Grodno în manşa secundă a turului doi preliminar nu reflectă diferenţa de valoare dintre cele două formaţii.

"După două meciuri în care nu marcasem eram puţin sub presiune toţi. Aşa că am intrat concentraţi. Adversarul a fost unul foarte bun, scorul nu arată diferenţa dintre noi şi ei. În prima repriză am avut chiar puţin noroc pentru că au avut şi ei câteva ocazii. Primul nostru gol a fost foarte important, pentru că după aceea a fost mai uşor. 5-0 este 5-0, poate am dat prea multe goluri şi trebuia să mai păstrăm şi pentru alte meciuri. Sunt foarte fericit că am trecut mai departe, acum trebuie să mergem în grupe, ăsta este obiectivul", a menţionat el.

Petrescu susţine că Louis Munteanu, ultima achiziţie a clubului, va fi în lot în următoarea partidă, cea cu Universitatea Cluj, din Superligă.

"Pe Louis Munteanu nu l-am văzut încă. Trebuie să văd care e nivelul lui acum. Am înţeles că e bine, că a făcut pregătirea cu Fiorentina. E posibil să facă parte din lot la următorul meci din campionat. Dar sigur va face parte din lot. Dacă transferul e 100%, atunci 100% el va fi în lot, nu ştiu acum dacă titular sau pe banca de rezerve. E clar că patronul a făcut eforturi mari, concurenţa e mare în atac, dar pentru asta trebuie să rămânem cât mai mult în Europa. Să jucăm de 3 ori pe săptămână. Altfel va fi greu să gestionez 4 atacanţi care vor toţi să joace", a explicat antrenorul.

CFR Cluj s-a calificat în turul al treilea preliminar al Conference League la fotbal, după ce a surclasat echipa belarusă Neman Grodno cu scorul de 5-0 (2-0), joi seara, pe Gyirmoti Stadion din Gyor (Ungaria), în manşa secundă a turului al doilea preliminar. În tur, cele două echipe încheiaseră la egalitate, scor 0-0.

Formaţia ardeleană va juca în turul al treilea cu echipa israeliană Maccabi Petah Tikva, surclasată de Sporting Braga cu 5-0, la Sofia, după ce lusitanii s-au impus şi pe teren propriu, cu 2-0. Echipa antrenată de Dan Petrescu va juca primul meci în deplasare, pe 8 august, iar revanşa va avea loc în Gruia, pe 15 august.

