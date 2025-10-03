"Își bate joc!" Edi Iordănescu, desființat în Polonia

Autor: Alexandru Atanase
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 09:56
326 citiri
"Își bate joc!" Edi Iordănescu, desființat în Polonia
Edi Iordănescu FOTO X Legia

Formația Legia Varșovia, antrenată de Edward Iordănescu, a fost învinsă, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de Samsunspor, în prima etapă a fazei principale a Conference League.

Legia Varșovia, echipă antrenată de Edi Iordănescu, a suferit o înfrângere surprinzătoare pe teren propriu, scor 0-1, în fața turcilor de la Samsunspor, în primul meci din faza principală a UEFA Conference League.

Unicul gol al partidei a fost marcat devreme, în minutul 10, de către Musaba, iar Legia nu a reușit să revină pe tabelă, în ciuda posesiei și presiunii din repriza a doua.

Ceea ce a atras cel mai mult atenția a fost decizia neașteptată a lui Edi Iordănescu, care a schimbat 10 jucători față de formula de start din ultimul meci de campionat. Românul a decis să menajeze titularii pentru derby-ul de duminică împotriva liderului Gornik, o alegere care a stârnit furia presei poloneze.

Polonezii de la Meczyki au transmis: ”Legia, echipă șocantă trimisă în teren pentru meciul cu Samsunspor! Iordănescu a surprins pe toată lumea.”

Szymon Janczyk, de la Weszlo, a menționat: ”Cu un astfel de prim 11, Iordănescu își bate joc de ideea calificării în competițiile europene. Poți face astfel de schimbări, dar mai târziu, când adversarul va fi unul mediocru, nu în primul meci contra unei echipe decente.”

Și fostul internațional polonez Tomasz Hajto (52 de ani) a criticat decizia lui Iordănescu: ”În mod normal, păstrezi măcar cei patru fundași și portarul. Nu poți să înlocuiești toată echipa. Nu poți să faci astfel de lucruri abracadabrante și să alegi primul 11 la întâmplare.”

Toate rezultatele din Conference League: seară neagră pentru românii Edi Iordănescu și Răzvan Marin
Toate rezultatele din Conference League: seară neagră pentru românii Edi Iordănescu și Răzvan Marin
Legia Varșovia, echipă antrenată de românul Edward Iordănescu, a fost învinsă pe teren propriu de turcii de la Samsunspor, cu scorul de 1-0, joi seara, în prima etapă a competiției de...
Românul care a învins-o pe U Craiova în Conference League: ”Îmi pare rău, dar sunt fericit. Cred că i-am dominat un pic...”
Românul care a învins-o pe U Craiova în Conference League: ”Îmi pare rău, dar sunt fericit. Cred că i-am dominat un pic...”
Jucătorul român al echipei poloneze de fotbal Rakow Czestochowa, Bogdan Racovițan, a afirmat, joi seara, după meciul cu Universitatea Craiova, câștigat cu 2-0 în debutul Conference League,...
