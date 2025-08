Universitatea Cluj revine în Europa după 53 de ani. Ce a declarat antrenorul Ioan Sabău

Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Cluj, Ioan Ovidiu Sabău, a declarat, miercuri seara, într-o conferință de presă susținută înaintea partidului cu FC Ararat-Armenia din prima manșă a turului al doilea preliminar al Conference League, că își dorește ca jucătorii săi să fie echilibrați, pragmatici, inteligenți și să nu primească gol.

"Este o mare onoare să reprezint în Conference League clubul care m-a format și la care am debutat ca jucător. Vrem să-i facem mândri de noi pe fanii noștri și vreau să văd jucători responsabili, jucători curajoși. Ar trebui să ne ridicăm la nivelul acestei competiții, ca stare de spirit, ca ambiție. Vreau să fim echilibrați, pragmatici și inteligenți, pentru că sunt două jocuri. E important să fim foarte atenți mâine să nu primim gol. Dar asta nu înseamnă că am pregătit jocul ca să ne apărăm. Ei au câțiva jucători buni, mai ales în zonele laterale din atac. Sunt jucători tehnici și destul de rapizi cu mingea la picior", a precizat el.

"E foarte important să avem acea energie și acel curaj să abordăm astfel de meciuri. Nici noi nu suntem la un nivel bun. Dar poate să fie un avantaj faptul că am jucat deja două meciuri în campionat, iar ei sunt o echipă cu un staff nou, cu jucători noi... dar jucătorii lor au calitate individuală. E o bucurie să văd că atâția suporteri au venit alături de noi și au făcut sacrificii să ajungă la acest meci. Acum sper să găsesc soluțiile cele mai bune și nu vreau doar să fie o prezență și o realizare doar că am ajuns aici. Sigur că e o experiență pentru cei care nu au ajuns să joace într-o cupă europeană. E un lucru bun că am crescut așteptările și astfel de așteptări îmi plac și mie. Cred că ar trebui să arătăm și mai bine din punct de vedere fizic", a adăugat Ioan Ovidiu Sabău.

Echipa de fotbal Universitatea Cluj întâlnește formația FC Ararat-Armenia, joi, de la ora 19:00, pe FFA Academy Stadium din Erevan, într-o partidă contând pentru prima manșă a turului al doilea preliminar al Conference League.

