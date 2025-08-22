„Vă închid telefonul!” Patronul Universității Craiova, enervat de Radu Naum

Echipa Universitatea Craiova a câștigat joi seara, în deplasare, scor 2-1, în fața formației Istanbul Başakşehir, în prima manșă a play-off-ului din Conference League.

Echipa antrenată de Mirel Rădoi a obținut o victorie surprinzătoare, în fața unui adversar valoros, prin golurile marcate de Alexandru Cicâldău (45+2) și Carlos Mora (61), în timp ce pentru gazde a punctat Festy Ebosele (87).

Invitat să comenteze succesul echipei sale, Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a avut o reacție dură când a fost întrebat de golul marcat de FCSB în Scoția.

„Vă închid telefonul! Nu mă interesează FCSB, dar e greu de înțeles pentru dumneavoastră.

Ne interesează dacă România face puncte, dar nu este în prime time pentru noi”, a declarat Mihai Rotaru în cadrul emisiunii televizate moderate de Radu Naum.

Apoi, Mihai Rotaru a vorbit despre victoria echipei sale: "Am fost o echipă lucrată și compactă. E un cumul de factori care a schimbat profilul echipei. Fiecare a adus câte puțin în ceea ce înseamnă noua formă de exprimare a echipei. Mirel știe foarte bine ce are de făcut, toți știu ce au de făcut. Ne bucurăm că este prima victorie mare după zeci de ani în deplasare.

Bașakșehir are un buget imens, a fost campioana Turciei, atunci ne bucurăm pentru victoria asta mare. La faza de la primul gol, Assad a făcut o muncă fantastică. A fost un meci unde n-am avut o presiune fantastică, pentru că echipa a controlat”, a spus Mihai Rotaru.

