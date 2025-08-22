Mirel Rădoi le-a transmis un mesaj din inimă jucătorilor: "E șansa voastră să intrați în istorie"

Autor: Alexandru Atanase
Vineri, 22 August 2025, ora 07:59
269 citiri
Mirel Rădoi le-a transmis un mesaj din inimă jucătorilor: "E șansa voastră să intrați în istorie"
Mirel Rădoi FOTO Facebook Orangesport

Mirel Rădoi, antrenorul Universităţii Craiova, este mulţumit de victoria elevilor săi cu Başakşehir şi spune că este şansa lor de a intra în istoria Craiovei.

„Ne-am aşteptat ca adversarul să aibă posesia. Am încercat să le dăm posesia în zonele pe care noi le-am pregătit. Ne-a ieşit, în mare, planul. Cumva ne-am făcut, în mare parte, lecţiile în seara asta. Dacă în seara asta ei nu au jucat bine, este din cauza noastră. Poate la Craiova va fi invers. Deci nu cred că suntem favoriţi, chiar dacă am câştigat aici, în seara asta. Oricât aş încerca să mă bucur, aş fi un amator dacă aş face asta. Jucătorii au dreptul ăsta.

Într-adevăr aveam o misiune mai uşoară dacă aveam 2-0, bine că a greşit Isenko la 2-0 pentru noi. I-am zis, ai revanşa la Craiova, trebuie să închizi poarta şi în momentul ăla suntem calificaţi. O repriză câştigată. În seara asta jucătorii să se bucure la maxim de victorie şi mai au o victorie ca să intre în istoria Universităţii Craiova”, a declarat Mirel Rădoi.

Universitatea Craiova a învins echipa turcă Istanbul Başakşehir cu scorul de 2-1 (1-0), joi seara, pe Stadionul Başakşehir Fatih Terim din Istanbul, în prima manşă a play-offului Conference League la fotbal.

Echipa antrenată de Mirel Rădoi a obţinut o victorie surprinzătoare, în faţa unui adversar valoros, prin golurile marcate de Alexandru Cicâldău (45+2) şi Carlos Mora (61), în timp ce pentru gazde a punctat Festy Ebosele (87).

„Vă închid telefonul!” Patronul Universității Craiova, enervat de Radu Naum
„Vă închid telefonul!” Patronul Universității Craiova, enervat de Radu Naum
Echipa Universitatea Craiova a câștigat joi seara, în deplasare, scor 2-1, în fața formației Istanbul Başakşehir, în prima manșă a play-off-ului din Conference League. Echipa...
Victorie uriașă la Istanbul! Craiova lui Rădoi visează la Conference League. Toate fazele sunt aici
Victorie uriașă la Istanbul! Craiova lui Rădoi visează la Conference League. Toate fazele sunt aici
Universitatea Craiova a obținut o victorie uriașă la Istanbul, acolo unde s-a duelat cu fosta campioană a Turciei, Bașakșehir, pentru un loc în Conference League. Returul va avea loc pe Ion...
#Conference League, #Mirel Radoi, #Universitatea Craiova, #basaksehir , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali a spus un singur lucru despre arbitrul din Olanda, dupa Aberdeen - FCSB 2-2
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Gigi Becali: "75.000 spaga sa ma bage la Facultatea de Drept! De frica, am luat subiectele"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Mirel Rădoi le-a transmis un mesaj din inimă jucătorilor: "E șansa voastră să intrați în istorie"
  2. „Vă închid telefonul!” Patronul Universității Craiova, enervat de Radu Naum
  3. Surprize mari în Europa League: eșec dureros pentru Răzvan Lucescu și Shkendija a mai făcut o victimă, după FCSB
  4. Conference League: Victorii pentru Edi Iordănescu și Rațiu. Toate rezultatele înregistrate aseară, cu mulți români implicați
  5. Acuzații dure după meciul dintre Aberdeen și FCSB: "Nu știu din ce țară a venit el, cu ce aroganță"
  6. Ce a declarat patronul Nelu Varga despre demisia lui Dan Petrescu de la CFR Cluj
  7. Ce antrenor îl înlocuiește pe Dan Petrescu la CFR Cluj
  8. Comunicat postat de CFR Cluj, după umilința din Suedia, 7-2 cu Häcken
  9. Cronica unei seri care poate intra în istorie. Craiova, magistrală la Istanbul. Cum au obținut oltenii cea mai mare victorie din ultimii 10 ani
  10. Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj, după umilința din Suedia BREAKING NEWS