Şoc la Universitatea Craiova: ruptură între Mirel Rădoi și patronul Mihai Rotaru! "Acum văd că face și analize după meci"

Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, a declarat joi seară, după meciul cu FK Sarajevo, că în primele 20 de minute jucătorii săi au fost absenți psihic și dacă se vor prezenta la fel în continuare nu au nicio șansă.

“Primele 20 de minute din punct de vedere mental nu am fost la stadion, am rămas la hotel. O primă repriză care le-a aparținut lor, în a doua au apărut niște situații, dar din păcate nu am reușit să schimbăm rezultatul. Nu am fost în stare să ținem de mingi. Foarte multe mingi pierdute în prima repriză. La felul cum ne-am prezentat în primele 18 minute nu cred că avem nicio șansă”, a spus Rădoi.

Antrenorul i-a reproșat lui Mihai Rotaru că face analize după meci, semn că există multă tensiune în relația dintre ei.

„E declarația dânsului. Acum văd că face analize și după meci. Eu acum aud asta prima dată”, a mai spus Rădoi. Antrenorul a făcut iureș la conferință, criticând strategia clubului.

Ce declarase Mihai Rotaru: "Slava Ukraini! Mă refer la Romanchuk și Isenko. Am avut doi jucători din Ucraina care s-au prezentat foarte bine. Și putem spune Slava Ukraini! Au fost 60 de minute dureroase. La pauză am spus că ori luăm multe, ori facem egal sau batem. Și am avut egalul în gheata lui Crețu. Ne doare că a ratat acolo. Dar a intrat bine în meci".

Formația Universitatea Craiova a fost învinsă, joi seară, în deplasare, cu scorul de 2-1, de echipa FK Sarajevo, în prima manșă a turului doi preliminar al Conference League.

Meciul retur va avea loc săptămâna viitoare.

Ads