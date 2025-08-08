„Pentru noi, 3-0 e un rezultat periculos”. Rădoi, declarații ciudate după victoria din Conference League

Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, a declarat, joi seara, la finalul partidei cu Spartak Trnava, din prima manșă a turului al treilea preliminar al Conference League la fotbal, câștigată cu 3-0 (0-0), că la acest scor ar putea spune că formația sa este calificată în play-off, dar ar fi o greșeală.

”După rezultat, am putea spune că suntem calificați, dar am face cea mai mare greșeală. Ca să glumim, pentru noi, 3-0 e un rezultat periculos. Avem acolo o repriză de jucat care va fi infernală. Fortăreață pe Oblemenco cu tot stadionul în spate, da, într-adevăr, e greu să te bată cineva acasă. Cine ne va bate aici, o va face pe merit.

Am vrut să dăm gol pe început de joc, pentru că ei își asumă riscuri dacă primesc gol. În a doua repriză am fost mai calmi, mai organizați, era chestie de timp până vom marca. Cât vom avea calitate tehnică, dinamică și mobilitate, o să ne mai trebuiască doar răbdare ca să marcăm.

Au fost două situații în care puteam primi gol, se făcea 3-2 și plângeam pentru calificare. Orice minut de neconcentrare te poate costa o calificare. Când nu vom mai fi precipitați, atunci lucrurile vor decurge la început așa. La pauză, multe lucruri nu se schimbă mult.

L-am felicitat pe Baiaram pentru gol și să lase tribuna în pace, pentru că oamenii vin la stadion și ei cu probleme de acasă, iar aici refulează. A avut un con de umbră după ce l-a huiduit tribuna.

(n.r. despre accidentarea lui Bancu) Deocamdată nu știm, e puțin speriat. Vom vedea de mâine încolo, când va fi supus unor teste medicale. Avem în continuare nevoie de el și sunt sigur că va fi alături de noi, indiferent de starea lui medicală.

Sunt cele mai bune rezultate de până acum, să sperăm că vom prelungi perioada bună de rezultate și să nu ne relaxăm. Mare lucru nu am realizat, dar arătăm că avem identitate. Vor veni și momente grele, trebuie să le depășim.

(n.r. este Al-Hamlawi cel mai bun atacant pe care l-ați avut vreodată?) Mi-e greu să fac o comparație, pentru că am fost selecționerul naționalei de tineret, naționalei mari, am avut atacanți foarte buni. E un atacant, așa cum am spus de la început, foarte bun, doar că am fost în mari dificultăți cu el săptămâna asta, a făcut otită, enterocolită, a stat doctorul numai după el, iar el a tras de el. Până la ora 6, el nu putea să joace.

Felicitări FCSB-ului că a întors. Să sperăm că va avea și CFR noroc la Braga, iar toate echipele să mergem mai departe, pentru că este important. Noi, dacă suntem eliminați, nu mai avem nicio șansă. Sper totuși să se califice ambele echipe în Europa, iar noi în Conference”, a spus Rădoi.

