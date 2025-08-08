„Pentru noi, 3-0 e un rezultat periculos”. Rădoi, declarații ciudate după victoria din Conference League

Autor: Iosif Pintilie
Vineri, 08 August 2025, ora 00:52
134 citiri
„Pentru noi, 3-0 e un rezultat periculos”. Rădoi, declarații ciudate după victoria din Conference League
Mirel Rădoi FOTO Facebook Orangesport

Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, a declarat, joi seara, la finalul partidei cu Spartak Trnava, din prima manșă a turului al treilea preliminar al Conference League la fotbal, câștigată cu 3-0 (0-0), că la acest scor ar putea spune că formația sa este calificată în play-off, dar ar fi o greșeală.

”După rezultat, am putea spune că suntem calificați, dar am face cea mai mare greșeală. Ca să glumim, pentru noi, 3-0 e un rezultat periculos. Avem acolo o repriză de jucat care va fi infernală. Fortăreață pe Oblemenco cu tot stadionul în spate, da, într-adevăr, e greu să te bată cineva acasă. Cine ne va bate aici, o va face pe merit.

Am vrut să dăm gol pe început de joc, pentru că ei își asumă riscuri dacă primesc gol. În a doua repriză am fost mai calmi, mai organizați, era chestie de timp până vom marca. Cât vom avea calitate tehnică, dinamică și mobilitate, o să ne mai trebuiască doar răbdare ca să marcăm.

Au fost două situații în care puteam primi gol, se făcea 3-2 și plângeam pentru calificare. Orice minut de neconcentrare te poate costa o calificare. Când nu vom mai fi precipitați, atunci lucrurile vor decurge la început așa. La pauză, multe lucruri nu se schimbă mult.

L-am felicitat pe Baiaram pentru gol și să lase tribuna în pace, pentru că oamenii vin la stadion și ei cu probleme de acasă, iar aici refulează. A avut un con de umbră după ce l-a huiduit tribuna.

(n.r. despre accidentarea lui Bancu) Deocamdată nu știm, e puțin speriat. Vom vedea de mâine încolo, când va fi supus unor teste medicale. Avem în continuare nevoie de el și sunt sigur că va fi alături de noi, indiferent de starea lui medicală.

Sunt cele mai bune rezultate de până acum, să sperăm că vom prelungi perioada bună de rezultate și să nu ne relaxăm. Mare lucru nu am realizat, dar arătăm că avem identitate. Vor veni și momente grele, trebuie să le depășim.

(n.r. este Al-Hamlawi cel mai bun atacant pe care l-ați avut vreodată?) Mi-e greu să fac o comparație, pentru că am fost selecționerul naționalei de tineret, naționalei mari, am avut atacanți foarte buni. E un atacant, așa cum am spus de la început, foarte bun, doar că am fost în mari dificultăți cu el săptămâna asta, a făcut otită, enterocolită, a stat doctorul numai după el, iar el a tras de el. Până la ora 6, el nu putea să joace.

Felicitări FCSB-ului că a întors. Să sperăm că va avea și CFR noroc la Braga, iar toate echipele să mergem mai departe, pentru că este important. Noi, dacă suntem eliminați, nu mai avem nicio șansă. Sper totuși să se califice ambele echipe în Europa, iar noi în Conference”, a spus Rădoi.

Universitatea Craiova - Spartak Trnava, azi în Conference League. Ce le trebuie oltenilor ca să meargă mai departe
Universitatea Craiova - Spartak Trnava, azi în Conference League. Ce le trebuie oltenilor ca să meargă mai departe
Echipa de fotbal Universitatea Craiova va întâlni joi, de la ora 21:30, pe stadionul "Ion Oblemenco", formația slovacă Spartak Trnava, în prima manșă din turul al treilea preliminar al...
S-a terminat U Craiova - Spartak Trnava, în Conference League. Oltenii au făcut o repriză fabuloasă
S-a terminat U Craiova - Spartak Trnava, în Conference League. Oltenii au făcut o repriză fabuloasă
Echipa de fotbal Universitatea Craiova a întâlnit joi, de la ora 21:30, pe stadionul "Ion Oblemenco", formația slovacă Spartak Trnava, în prima manșă din turul al treilea preliminar al...
#Conference League, #Mirel Radoi, #Universitatea Craiova , #Craiova
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Cea mai frumoasa femeie din lume" a divortat dupa 4 ani si si-a anuntat in premiera decizia radicala: "Niciodata!"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
S-a aflat! Cati bani tocmai s-au platit pentru Andrei Ratiu

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. „Pentru noi, 3-0 e un rezultat periculos”. Rădoi, declarații ciudate după victoria din Conference League
  2. „Totul a fost pentru Braga”. Dan Petrescu, foarte supărat după înfrângerea din Europa League
  3. „E prea devreme să vorbim despre revenire de formă”. Jucătorii de la FCSB, cu picioarele pe pământ după meciul cu Drita
  4. „Am crezut că suntem prea buni, dar nu suntem”. Bîrligea a reușit o dublă cu Drita și a explicat forma slabă a FCSB-ului
  5. S-a terminat U Craiova - Spartak Trnava, în Conference League. Oltenii au făcut o repriză fabuloasă
  6. Campioana, aproape de o umilință și cu Drita. Cum s-a terminat meciul de pe Arena Națională
  7. Jaqueline Cristian a jucat la WTA Cincinnati cu o fostă campioană de Grand Slam. Cum s-a terminat meciul
  8. Eșec greu de digerat pentru Edi Iordănescu în cupele europene
  9. Sorana Cîrstea, calificare superbă la WTA Cincinnati, cu o adversară mai bine cotată
  10. Cum s-a terminat meciul dintre CFR și Braga. Calificarea se decide în Portugalia