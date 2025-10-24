Se încing spiritele la Craiova! Rădoi, în dispută cu vedeta echipei: "Nu-i dau eu explicații lui Baiaram!"

Autor: Alexandru Atanase
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 07:17
335 citiri
Mirel Rădoi FOTO Facebook Universitatea Craiova

Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, a declarat joi seară, după meciul cu Noah, scor 1-1, că Ştefan Baiaram a fost scos în ultima clipă din lotul pentru această partidă din cauza reacţiei pe care a avut-o când a aflat că nu era titular.

Înainte de startul partidei de joi, Rădoi l-a scos pe Ştefan Baiaram din lot, iar fotbalistul a ajuns în tribună.

”Lucrurile sunt simple, când am anunţat echipa în vestiar, n-a acceptat decizia de a nu fi titular. Când a ieşit la inspecţia terenului, a dat cu uşa, a fost foarte nervos, atunci am spus să nu intre deloc decât să ia roşu, să-l pierdem pentru alte partide. E treaba lui, nu problema mea.

În momentul în care a avut reacţia asta, nu pot să mă duc să-i dau explicaţii lui Baiaram sau oricărui alt jucător. El trebuie să accepte decizia antrenorului. Am anunţat echipa, el a avut reacţia şi i-am spus că nu o să mai facă parte din lot la această partidă”, a explicat Rădoi, potrivit Digi Sport.

“Depinde de el, dacă acceptă sau nu alegerile antrenorului”, a adăugat tehnicianul. “Cât sunt eu la echipa asta, nu are nimeni locul de titular garantat. Nu există aşa ceva! Etapa trecută a ieşit în minutul 70 cu crampe? Cum să am eu ceva cu el? Până acum nu l-am băgat? El trebuie să înţeleagă că faptul că a debutat la echipa la naţională trebuie să-l motiveze, nu trebuie să înţeleagă că e pe o rampă pe care nimeni nu se mai poate înţelege cu el”.

Echipa Universitatea Craiova a încheiat la egalitate joi seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu formaţia armeană Noah, în a doua etapă din Conference League.

#Conference League, #Mirel Radoi, #noah, #Stefan Baiaram , #stiri fotbal
