Rădoi face orice pentru a o duce pe Craiova în Conference League: „Un adversar mult mai valoros decât noi.”

Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, a declarat, miercuri, într-o conferință de presă susținută înaintea meciului cu Istanbul Bașakșehir, din manșa secundă a play-off-ului Conference League, că pentru a spera la calificarea în faza grupelor formația sa trebuie să fie mult mai bună ca în partida tur câștigată cu 2-1.

'Mâine este un meci decisiv pentru ambele echipe. Ca să sperăm la calificare, trebuie să fim mult mai exacți și mult mai buni ca în partida tur. Întâlnim un adversar rănit după primul meci, dar un adversar mult mai valoros decât noi prin calitatea individuală a jucătorilor. Sper la nivel de echipă să depășim valoarea lor individuală, iar alături de suporteri, la finalul partidei, să fim calificați mai departe. Nu va fi deloc o partidă ușoară și nu sunt de acord cu cei care au spus că plecăm favoriți. Pentru că, în majoritatea cazurilor, când întâlnești o echipă mai bună ca tine, e greu să o păcălești de două ori. Am făcut-o o dată, sper ca mâine seară să ne surâdă și norocul și, indiferent de rezultat, să obținem calificarea. Mâine trebuie să fie un moment magic între suporteri și echipă ca să avem succes în fața unei echipe importante în fotbalul european', a afirmat el.

'Va fi mai greu decât în tur pentru că adversarii ne-au cunoscut și acum ei nu mai au nimic de pierdut. Iar când o echipă nu mai are nimic de pierdut, de cele mai multe ori joacă foarte bine. Eu am și emoții, și responsabilitate. Pentru că nu este vorba doar despre mine. Dacă era doar despre mine, lucrurile erau mult mai simple. Dar când e vorba despre acționari implicați și de banii lor, când e vorba de 30.000 de suporteri și de banii lor, când e vorba de viitorul și carierele jucătorilor, atunci e normal să simt emoții, responsabilitate și presiune. Sper doar ca ele să fie benefice și să transmit jucătorilor motivația de care vor avea nevoie', a adăugat antrenorul.

Rădoi consideră că, din punct de vedere financiar, meciul de joi seara este mai important pentru Universitatea Craiova decât pentru Istanbul Bașakșehir.

'Meciul este important atât pentru jucători, cât și pentru club. Din punct de vedere financiar, pentru că avem pierderi uriașe în ultimii 10 ani, am ajuns la cifra de 14 milioane de euro. Suntem blocați în această lege a fair-play-ului financiar. Și nu cred că în tabăra adversă putem vorbi despre vreo problemă de ordin financiar. Așa că meciul e mult mai important pentru noi decât pentru ei', a explicat el.

Accidentat în meciul cu Petrolul Ploiești din Superliga, Ștefan Baiaram este incert, o decizie în ceea ce privește titularizarea lui urmând a se lua mâine.

'Avem semne de întrebare legate de primul unsprezece. Ștefan Baiaram este în continuare cu noi în cantonament pentru tratament. A resimțit dureri, vom vedea dacă în această seară va putea să facă măcar o bicicletă și ceva separat în sală. Iar mâine dimineață, după antrenament, împreună cu stafful medical o să luăm o decizie de titularizare a lui sau nu. În contextul în care va continua să aibă dureri, trebuie să vedem riscurile la care îl supunem. Mai este totuși noaptea asta, sperăm totuși că stafful medical va face minuni și să îl avem măcar pe final de partidă dacă nu va putea fi în primul unsprezece', a precizat Rădoi.

Echipa de fotbal Universitatea Craiova întâlnește formația turcă Istanbul Bașakșehir, joi, de la ora 20:30, pe Stadionul 'Ion Oblemenco' din Craiova, într-o partidă contând pentru manșa secundă a play-off-ului Conference League.

În partida tur de la Istanbul, Universitatea Craiova s-a impus cu scorul de 2-1.

