Cine e jucătorul care l-a nemulțumit pe Mirel Rădoi după înfrângerea din Conference: "Nu ai cum să faci așa ceva"

Mirel Rădoi, antrenorul echipei Universitatea Craiova, crede că trebuie lucrat la mentalitatea jucătorilor români pentru a se depăși astfel de evoluții în cupele europene.

Rakow Czestochowa a dispus joi seara, pe teren propriu, scor 2-0, de formația olteană, în prima etapă a grupei Conference League.

Vladimir Screciu a fost eliminat, iar Mirel Rădoi nu s-a ferit de cuvinte: "Pentru mine, chiar dacă a durat ceva mai mult la VAR, a fost clar că nu poți să faci astfel de lucruri. Îmi pare rău pentru el, îl vor costa viitoarele transferuri. În cel mai rău caz, pui o mână în față, nicidecum să-l iei în brațe. Se vedea clar că, în momentul în care jucătorul prelua mingea să dea cu exteriorul, era evident unde voia să trimită. Întârziere... nu mai putem spune că e lipsă de experiență la el, e deja jucător de echipă națională.

Dacă s-ar fi întâmplat la alt jucător, probabil nu aș fi avut alte reproșuri. El este un jucător la care țin, joacă pe poziția pe care am jucat-o și eu.

Nu, am vorbit în general în vestiar că e deja al doilea meci în competiții diferite în care jucăm în 10. Le-am spus că nu vreau să devină o obișnuință să antrenez superioritate sau inferioritate. Ba dimpotrivă.

Lipsa de experiență... nu am cum să cataloghez într-un singur cuvânt”, a declarat Mirel Rădoi.

Antrenorul Universității Craiova a mai spus: "Noi, în seara asta, în unele momente ne-am arătat limitele, mai ales în prima repriză, când am avut mingi pierdute fără un pressing agresiv. Nu suntem obișnuiți, în meciurile din Liga 1, să facă asta, să te expună. Noi avem, în fiecare săptămână, 120 de minute doar de inițiere. Noi facem, ne cunoaștem calitățile, dar lucrurile astea lipsesc. Nu vreau să pară că dau vina pe faptul că nivelul campionatului intern e mult sub cel al Poloniei, dar lucrurile astea contează.

Chiar și așa, pentru o primă repriză, am avut doar o ocazie. Am discutat să avem mult mai mult curaj decât în prima repriză, dar am arătat, în unele momente, puțin panică. Înțeleg că suntem oarecum noi în această competiție, dar dacă vorbim că vrem mai mult în această competiție, avem nevoie de mai mult curaj. Au încercat, nu spun că nu, dar am părut puțin panicați în unele momente".

Ads