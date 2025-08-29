Fostul antrenor al lui United, OUT după eliminarea rușinoasă din Europa

Fostul antrenor al lui United, OUT după eliminarea rușinoasă din Europa
Beșiktaș l-a demis pe Ole Gunnar Solskjaer. Foto: Facebook / Beșiktaș

Beșiktaș a fost eliminată din Conference League de Laussane, într-o seară neagră pentru fotbalul din Turcia. Și Bașakșehir a ieșit din Conference, eliminați fiind de Craiova.

După eliminarea din Conference League, cei de la Beșiktaș nu au mai rezistat și au decis să se despartă de Ole Gunnar Solskjaer. Ei au făcut publică decizia pe rețelele de socializare.

„Contractul nostru cu antrenorul principal Ole Gunnar Solskjaer a fost reziliat în urma unei decizii luate în cadrul unei ședințe a consiliului de administrație.

Președintele nostru, Serdal Adalı, i-a mulțumit lui Solskjaer pentru serviciile prestate până în prezent într-o întâlnire care a avut loc după ședință.

Aducem cu respect acest lucru la cunoștința publicului”, a anunțat Beșiktaș într-un comunicat postat pe rețelele de socializare.

Antrenorul norvegian a fost, în trecut, manager la Manchester United, unde l-a pregătit chiar și pe Ronaldo.

U Craiova a scris istorie și își așteaptă adversarele din Conference League. Cum arată urnele
U Craiova a scris istorie și își așteaptă adversarele din Conference League. Cum arată urnele
Universitatea Craiova s-a calificat în premieră în faza principală a competiției de fotbal Conference League, după ce a învins echipa turcă Istanbul Bașakșehir cu scorul de 3-1 (2-1), joi...
Mirel Rădoi surprinde după succesul în Europa: "Am făcut o mare greșeală"
Mirel Rădoi surprinde după succesul în Europa: "Am făcut o mare greșeală"
Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Mirel Rădoi, a declarat joi, după calificarea în faza principală a Conference League, că a făcut o mare greșeală, și anume și-a subestimat...
