Fostul antrenor al lui United, OUT după eliminarea rușinoasă din Europa

Beșiktaș a fost eliminată din Conference League de Laussane, într-o seară neagră pentru fotbalul din Turcia. Și Bașakșehir a ieșit din Conference, eliminați fiind de Craiova.

După eliminarea din Conference League, cei de la Beșiktaș nu au mai rezistat și au decis să se despartă de Ole Gunnar Solskjaer. Ei au făcut publică decizia pe rețelele de socializare.

„Contractul nostru cu antrenorul principal Ole Gunnar Solskjaer a fost reziliat în urma unei decizii luate în cadrul unei ședințe a consiliului de administrație.

Președintele nostru, Serdal Adalı, i-a mulțumit lui Solskjaer pentru serviciile prestate până în prezent într-o întâlnire care a avut loc după ședință.

Aducem cu respect acest lucru la cunoștința publicului”, a anunțat Beșiktaș într-un comunicat postat pe rețelele de socializare.

Antrenorul norvegian a fost, în trecut, manager la Manchester United, unde l-a pregătit chiar și pe Ronaldo.

