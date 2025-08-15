Programul play-off-ului din Conference League. Meciuri tari pentru CFR Cluj și Craiova

Programul play-off-ului din Conference League. Meciuri tari pentru CFR Cluj și Craiova
Trofeul Conference League

CFR Cluj și Universitatea Craiova vor juca în deplasare în prima manșă a play-off-ului competiției de fotbal Conference League, pe 21 august, cu BK Haecken, respectiv Istanbul Bașakșehir.

AEK Atena, echipa la care joacă mijlocașul român Răzvan Marin, va avea o dublă foarte dificilă, cu Anderlecht Bruxelles.

Legia Varșovia, echipă antrenată de românul Edward Iordănescu, va înfrunta o echipă scoțiană, pe Edinburgh, în timp ce formația poloneză Rakow Czestochowa, la care evoluează fundașul român Bogdan Racovițan, va primi replica bulgarilor de la Arda Kârdjali.

Gyori ETO, formație la care joacă patru români, Ștefan Vlădoiu, Deian Boldor, Paul Anton, Claudiu Bumba, va juca împotriva austriecilor de la SK Rapid Viena.

Rayo Vallecano, echipa fundașului român Andrei Rațiu, va întâlni echipa belarusă Neman Grodno.

Programul meciurilor din prima manșă a play-off-ului Conference League:

Hamrun Spartans (Malta) - RFS (Letonia)

Shelbourne Dublin (Irlanda) - Linfield Belfast (Irlanda de Nord)

Breidablik (Islanda) - AC Virtus (San Marino)

FC Drita (Kosovo) - Differdange 05 (Luxemburg)

Olimpija Ljubljana (Slovenia) - FC Noah (Armenia)

RC Strasbourg (Franța) - IF Broendby (Danemarca)

Jagiellonia Bialystok (Pollonia) - FC Dinamo City (Albania)

Șahtior Donețk (Ucraina) - Servette Geneva (Elveția)

RSC Anderlecht Bruxelles (Belgia) - AEK Atena (Grecia)

Istanbul Bașakșehir (Turcia) - Universitatea Craiova (România)

Crystal Palace (Anglia) - Fredrikstad (Norvegia)

NK Celje (Slovenia) - Banik Ostrava (Cehia)

Rakow Czestochowa (Polonia) - Arda Kârdjali (Bulgaria)

Hibernian Edinburgh (Scoția) - Legia Varșovia (Polonia)

Levski Sofia (Bulgaria) - AZ Alkmaar (Olanda)

Polisia Jitomir (Ucraina) - Fiorentina (Italia)

Gyori ETO (Ungaria) - SK Rapid Viena (Austria)

Neman Grodno (Belarus) - Rayo Vallecano (Spania)

Lausanne-Sport (Elveția) - Beșiktaș Istanbul (Turcia)

Santa Clara (Portugalia) - Shamrock Rovers (Irlanda)

Rosenborg Trondheim (Norvegia) - FSV Mainz (Germania)

Sparta Praga (Cehia) - Riga FC (Letonia)

BK Haecken (Suedia) - CFR Cluj (România)

Wolfsberger AC (Austria) - Omonia Nicosia (Cipru)

Meciurile din manșa secundă se vor juca pe 28 august.

