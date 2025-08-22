Conference League: Victorii pentru Edi Iordănescu și Rațiu. Toate rezultatele înregistrate aseară, cu mulți români implicați

Echipa poloneză Legia Varșovia, condusă de tehnicianul român Edward Iordănescu, a învins joi seara, în deplasare, scor 2-1, pe Hibernian Edinburgh, în prima manșă a play-off-ului din Conference League.

Tot joi, Anderlecht a deschis scorul la Bruxelles, în meciul cu AEK Atena. Era minutul 21 când Dolberg a înscris din assistul lui Thorgan Hazard. Grecii au egalat în minutul 75, prin Niclas Eliasson și au avut un jucător eliminat după două cartonașe galbene, pe Mantalos, în minutul 90+5. Răzvan Marin a fost integralist la oaspeți, iar calificarea se va decide în returul de la Atena.

La Szeged, Rayo Vallecano a dispus de belarușii de la Neman Grodno cu 1-0, prin golul lui Garcia Rivera, din minutul 77. Andrei Rațiu a intrat în minutul 79.

Legia Varșovia, echipa antrenată de Edward Iordănescu, s-a impus la Edinburgh, cu Hibernian, scor 2-1. Polonezii au condus cu 2-0, prin golurile marcate de Nsame (min. 35 penalti) și Wszolek (min. 45+3), dar Mulligan a marcat punctul care mai dă speranțe scoțienilor, în minutul 87.

O altă echipă poloneză, Rakow Częstochowa a învins, acasă, cu 1-0 pe bulgarii de la Arda Kardzhali. Pienko a înscris unicul gol al înfruntării în care Bogdan Racovițan a fost integralist la Rakow.

Rezultatele meciurilor din prima manșă a play-off-ului Conference League:

Hamrun Spartans (Malta) - RFS (Letonia) 1-0

Shelbourne Dublin (Irlanda) - Linfield Belfast (Irlanda de Nord) 3-1

Breidablik (Islanda) - AC Virtus (San Marino) 2-1

Ads

FC Drita (Kosovo) - Differdange 05 (Luxemburg) 2-1

Olimpija Ljubljana (Slovenia) - FC Noah (Armenia) 1-4

RC Strasbourg (Franța) - IF Broendby (Danemarca) 0-0

Jagiellonia Białystok (Polonia) - FC Dinamo City (Albania) 3-0

Șahtior Donețk (Ucraina) - Servette Geneva (Elveția) 1-1

RSC Anderlecht Bruxelles (Belgia) - AEK Atena (Grecia) 1-1

Istanbul Bașakșehir (Turcia) - Universitatea Craiova (România) 1-2

Crystal Palace (Anglia) - Fredrikstad (Norvegia) 1-0

NK Celje (Slovenia) - Banik Ostrava (Cehia) 1-0

Rakow Częstochowa (Polonia) - Arda Kârdjali (Bulgaria) 1-0

Hibernian Edinburgh (Scoția) - Legia Varșovia (Polonia) 1-2

Levski Sofia (Bulgaria) - AZ Alkmaar (Olanda) 0-2

Polisia Jitomir (Ucraina) - Fiorentina (Italia) 0-3

Ads

Gyori ETO (Ungaria) - SK Rapid Viena (Austria) 2-1

Neman Grodno (Belarus) - Rayo Vallecano (Spania) 0-1

Lausanne-Sport (Elveția) - Beșiktaș Istanbul (Turcia) 1-1

Santa Clara (Portugalia) - Shamrock Rovers (Irlanda) 1-2

Rosenborg Trondheim (Norvegia) - FSV Mainz (Germania) 2-1

Sparta Praga (Cehia) - Riga FC (Letonia) 2-0

BK Haecken (Suedia) - CFR Cluj (România) 7-2

Wolfsberger AC (Austria) - Omonia Nicosia (Cipru) 2-1

Ads