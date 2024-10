Rezultatele zilei de joi din Conference League. Chelsea s-a distrat cu o echipă din Belgia

Echipa engleză Chelsea a învins joi seara, pe teren propriu, scor 4-2, formaţia belgiană Gent, într-un meci din Conference League.

Chelsea a deschis scorul în minutul 12, prin Renato Veiga, iar în startul reprizei secunde Pedro Neto a reuşit să facă 2-0, din pasa lui Disasi. Belgienii au revenit în meci prin golul lui Tsuyoshi Watanabe, din minutul 50, dar Christopher Nkunku a refăcut diferenţa de două goluri în favoarea londonezilor, în minutul 63.

Dewsbury-Hall şi-a trecut şi el numele pe lista marcatorilor, în minutul 70. Gent a stabilit scorul final în minutul 90, prin Gandelman şi Chelsea s-a impus cu 4-2

Rezultate înregistrate joi, în meciurile din Conference League:

Molde – Larne 3-0, Omonia Nicosia – Vikingur Reykjavik 4-0; Dinamo Minsk – Heartd of Midlothian 1-2; Legia Varşovia – Betis Sevilla 1-0; Astana – TSC 1-0; Noah – Mlada Boleslav 2-0; Heidenheim – Olimpija Ljubljana 2-1; Cercle Bruges – St Gallen 6-2; FC Copenhaga – Jagiellonia 1-1; AC Fiorentina – The New Saints 2-0; LASK Linz – Djurgarden 2-2; Shamrock Rovers – Apoel Nicosia 1-1; Lugano – HJK Helsinki 3-0; Petrocub – Pafos 1-4; Borac – Panathinaikos Atena 1-1; Chelsea – Gent 4-2.

