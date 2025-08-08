Rezultate din Conference League. Cu cine ar putea juca FCSB dacă e eliminată din Europa League

Autor: Teodor Serban
Vineri, 08 August 2025, ora 10:14
616 citiri
Jucătorii de la FCSB. Foto: Facebook / FCSB

Dacă va fi eliminată de FC Drita din Europa League (3-2 în tur pentru campioana României), FCSB va juca în play-off-ul Conference League cu câștigătoarea dintre FC Differdange 03 (Luxemburg) și FCI Levadia Tallinn (Estonia). Balticii s-au impus cu 3-2 în deplasare în prima manșă, prin dubla lui Richie Musaba și reușita lui Mihkel Ainsalu.

FC Lugano, eliminată după prelungiri de CFR Cluj din Europa League, a fost surclasată de NK Celje cu scorul de 5-0, joi seara, pe teren propriu, în prima manșă din turul al treilea preliminar al competiției de fotbal Conference League.

Istanbul Bașakșehir a dispus de Viking Stavanger cu 3-1, în deplasare și va juca în play-ff cu Universitatea Craiova, dacă aceasta va trece de Spartak Trnava. Deniz Turuc (60), Christopher Operi (79) și Davie Selke (90+4) au marcat pentru turci, golul norvegienilor fiind reușit de Sander Svendsen (2).

Aris Limassol a remizat acasă cu AEK Atena, 2-2, mijlocașul român Răzvan Marin jucând 67 de minute la echipa elenă.

AIK Stockholm a dispus cu 2-1 de Gyor, în echipa maghiară fiind integralist mijlocașul român Paul Anton. Fundașul Ștefan Vlădoiu a intrat la pauză, mijlocașul Claudiu Bumba a jucat 61 de minute, iar fundașul Deian Boldor a fost introdus în min. 86.

Milsami Orhei a câștigat dramatic cu sanmarinezii de la Virtus, scor 3-2, deși campioana Moldovei a avut doi jucători eliminați.

FC Ararat-Armenia, echipa care a eliminat-o pe Universitatea Cluj din Conference League, a fost învinsă de Sparta Praga cu 4-1, în Cehia.

Atacantul englez Tammy Abraham a reușit un hat-trick pentru Beșiktaș, victorioasă cu 4-1 în Irlanda, contra echipei St Patrick's.

Partizan Belgrad a fost învinsă acasă de Hibernian cu 2-0, ambele goluri ale scoțienilor fiind semnate de australianul Martin Boyle.

Rakow Czestochowa a pierdut acasă cu Maccabi Haifa, scor 0-1, dar fundașul român Bogdan Racovițan a fost integralist la gazde.

Rezultatele meciurilor din prima manșă a turului al treilea preliminar al Conference League:

Marți

KI Klaksvik (Feroe) - FC Neman Grodno (Belarus) 2-0

Joi

NK Olimpija Ljubljana (Slovenia) - KF Egnatia (Albania) 0-0

FC Milsami Orhei (Moldova) - Virtus AC 1964 (San Marino) 3-2

FC Differdange 03 (Luxemburg) - FCI Levadia Tallinn (Estonia) 2-3

Vikingur (Feroe) - Linfield FC Belfast (Irlanda de Nord) 2-1

Rapid Viena (Austria) - Dundee United (Scoția) 2-2

AC Sparta Praga (Cehia) - FC Ararat-Armenia (Armenia) 4-1

AZ Alkmaar (Olanda) - FC Vaduz (Liechtenstein) 3-0

FC Lugano (Elveția) - NK Celje (Slovenia) 0-5

Riga FC (Letonia) - Beitar Ierusalim (Israel) 3-0

Vikingur Reykjavik (Islanda) - Broendby IF (Danemarca) 3-0

HNK Hajduk Split (Croația) - FC Dinamo City (Albania) 2-1

RSC Anderlecht (Belgia) - FC Sheriff Tiraspol (Moldova) 3-0

FC Lausanne-Sport (Elveția) - FC Astana (Kazahstan) 3-1

Larne FC (Irlanda de Nord) - CD Santa Clara (Portugalia) 0-3

Aris Limassol FC (Cipru) - AEK Atena (Grecia) 2-2

Viking Stavanger (Norvegia) - Istanbul Bașakșehir (Turcia) 1-3

Araz-Naxcivan PFK (Azerbaidjan) - Omonia Nicosia (Cipru) 0-4

FC Ballkani (Kosovo) - Shamrock Rovers FC (Irlanda) 1-0

Rakow Czestochowa (Polonia) - Maccabi Haifa (Israel) 0-1

AIK Stockholm (Suedia) - ETO FC Gyor (Ungaria) 2-1

Universitatea Craiova (România) - FC Spartak Trnava (Slovacia) 3-0

Polisia Jitomir (Ucraina) - Paksi FC (Ungaria) 3-0

FC Levski Sofia (Bulgaria) - Sabah FC (Azerbaidjan) 1-0

Silkeborg IF (Danemarca) - Jagiellonia Bialystok (Polonia) 0-1

Partizan Belgrad (Serbia) - Hibernian FC Edinburgh (Scoția) 0-2

Banik Ostrava (Cehia) - Austria Viena (Austria) 4-3

Rosenborg Trondheim (Norvegia) - Hammarby (Suedia) 0-0

St. Patrick's Athletic (Irlanda) - Beșiktaș Istanbul (Turcia) 1-4

Kauno Zalgiris (Lituania) - FC Arda Kârdjali 1924 (Bulgaria) 0-1

Meciurile din manșa secundă vor avea loc pe 13 și 14 august.

