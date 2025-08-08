Rezultate din Conference League. Cu cine ar putea juca FCSB dacă e eliminată din Europa League

Dacă va fi eliminată de FC Drita din Europa League (3-2 în tur pentru campioana României), FCSB va juca în play-off-ul Conference League cu câștigătoarea dintre FC Differdange 03 (Luxemburg) și FCI Levadia Tallinn (Estonia). Balticii s-au impus cu 3-2 în deplasare în prima manșă, prin dubla lui Richie Musaba și reușita lui Mihkel Ainsalu.
FC Lugano, eliminată după prelungiri de CFR Cluj din Europa League, a fost surclasată de NK Celje cu scorul de 5-0, joi seara, pe teren propriu, în prima manșă din turul al treilea preliminar al competiției de fotbal Conference League.
Istanbul Bașakșehir a dispus de Viking Stavanger cu 3-1, în deplasare și va juca în play-ff cu Universitatea Craiova, dacă aceasta va trece de Spartak Trnava. Deniz Turuc (60), Christopher Operi (79) și Davie Selke (90+4) au marcat pentru turci, golul norvegienilor fiind reușit de Sander Svendsen (2).
Aris Limassol a remizat acasă cu AEK Atena, 2-2, mijlocașul român Răzvan Marin jucând 67 de minute la echipa elenă.
AIK Stockholm a dispus cu 2-1 de Gyor, în echipa maghiară fiind integralist mijlocașul român Paul Anton. Fundașul Ștefan Vlădoiu a intrat la pauză, mijlocașul Claudiu Bumba a jucat 61 de minute, iar fundașul Deian Boldor a fost introdus în min. 86.
Milsami Orhei a câștigat dramatic cu sanmarinezii de la Virtus, scor 3-2, deși campioana Moldovei a avut doi jucători eliminați.
FC Ararat-Armenia, echipa care a eliminat-o pe Universitatea Cluj din Conference League, a fost învinsă de Sparta Praga cu 4-1, în Cehia.
Atacantul englez Tammy Abraham a reușit un hat-trick pentru Beșiktaș, victorioasă cu 4-1 în Irlanda, contra echipei St Patrick's.
Partizan Belgrad a fost învinsă acasă de Hibernian cu 2-0, ambele goluri ale scoțienilor fiind semnate de australianul Martin Boyle.
Rakow Czestochowa a pierdut acasă cu Maccabi Haifa, scor 0-1, dar fundașul român Bogdan Racovițan a fost integralist la gazde.
Rezultatele meciurilor din prima manșă a turului al treilea preliminar al Conference League:
Marți
KI Klaksvik (Feroe) - FC Neman Grodno (Belarus) 2-0
Joi
NK Olimpija Ljubljana (Slovenia) - KF Egnatia (Albania) 0-0
FC Milsami Orhei (Moldova) - Virtus AC 1964 (San Marino) 3-2
FC Differdange 03 (Luxemburg) - FCI Levadia Tallinn (Estonia) 2-3
Vikingur (Feroe) - Linfield FC Belfast (Irlanda de Nord) 2-1
Rapid Viena (Austria) - Dundee United (Scoția) 2-2
AC Sparta Praga (Cehia) - FC Ararat-Armenia (Armenia) 4-1
AZ Alkmaar (Olanda) - FC Vaduz (Liechtenstein) 3-0
FC Lugano (Elveția) - NK Celje (Slovenia) 0-5
Riga FC (Letonia) - Beitar Ierusalim (Israel) 3-0
Vikingur Reykjavik (Islanda) - Broendby IF (Danemarca) 3-0
HNK Hajduk Split (Croația) - FC Dinamo City (Albania) 2-1
RSC Anderlecht (Belgia) - FC Sheriff Tiraspol (Moldova) 3-0
FC Lausanne-Sport (Elveția) - FC Astana (Kazahstan) 3-1
Larne FC (Irlanda de Nord) - CD Santa Clara (Portugalia) 0-3
Aris Limassol FC (Cipru) - AEK Atena (Grecia) 2-2
Viking Stavanger (Norvegia) - Istanbul Bașakșehir (Turcia) 1-3
Araz-Naxcivan PFK (Azerbaidjan) - Omonia Nicosia (Cipru) 0-4
FC Ballkani (Kosovo) - Shamrock Rovers FC (Irlanda) 1-0
Rakow Czestochowa (Polonia) - Maccabi Haifa (Israel) 0-1
AIK Stockholm (Suedia) - ETO FC Gyor (Ungaria) 2-1
Universitatea Craiova (România) - FC Spartak Trnava (Slovacia) 3-0
Polisia Jitomir (Ucraina) - Paksi FC (Ungaria) 3-0
FC Levski Sofia (Bulgaria) - Sabah FC (Azerbaidjan) 1-0
Silkeborg IF (Danemarca) - Jagiellonia Bialystok (Polonia) 0-1
Partizan Belgrad (Serbia) - Hibernian FC Edinburgh (Scoția) 0-2
Banik Ostrava (Cehia) - Austria Viena (Austria) 4-3
Rosenborg Trondheim (Norvegia) - Hammarby (Suedia) 0-0
St. Patrick's Athletic (Irlanda) - Beșiktaș Istanbul (Turcia) 1-4
Kauno Zalgiris (Lituania) - FC Arda Kârdjali 1924 (Bulgaria) 0-1
Meciurile din manșa secundă vor avea loc pe 13 și 14 august.