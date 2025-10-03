Toate rezultatele din Conference League: seară neagră pentru românii Edi Iordănescu și Răzvan Marin

Legia Varșovia, echipă antrenată de românul Edward Iordănescu, a fost învinsă pe teren propriu de turcii de la Samsunspor, cu scorul de 1-0, joi seara, în prima etapă a competiției de fotbal Conference League.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Anthony Musaba (10).

Sparta Praga, pe care Universitatea Craiova o va înfrunta în Bănie, pe 11 decembrie, a dispus de Shamrock Rovers cu 4-1, golul irlandezilor fiind semnat de jucătorul de origine română Daniel Mândroiu (82). Acesta fusese introdus pe teren în min. 60. Pentru liderul din Cehia au punctat Lukas Sadilek (33), Martin Suchomel (45), Asger Sørensen (50) și Lukas Haraslin (90).

AEK Atena, echipă cu care Universitatea va juca pe 18 decembrie, în deplasare, în ultima etapă, a fost învinsă de slovenii de la NK Celje cu 3-1. Franko Kovacevic a reușit un hat-trick pentru gazde (34, 55, 80), în timp ce golul grecilor a fost înscris de Dereck Kutesa (7). Internaționalul român Răzvan Marin a jucat 57 de minute la AEK, primind un cartonaș galben în min. 53.

FC Noah, pe care Universitatea Craiova o va întâlni pe 23 octombrie, în Bănie, a câștigat cu 1-0 pe teren propriu cu campioana Croației, HNK Rijeka. Golul campioanei Armeniei a fost înscris de Nardin Mulahusejnovic (6), din pasa japonezului Takuto Oshima (ex-Universitatea), care a jucat 87 de minute. Oaspeții au jucat mai bine de o oră în inferioritate numerică, după eliminarea lui Niko Jankovic (29).

Lech Poznan a dispus cu 4-1 de Rapid Viena, echipă pe care Universitatea o va înfrunta pe 6 noiembrie, în Austria. Luis Palma, Mikael Ishak, Taofeek Ismaheel și Leo Bengtsson au marcat pentru campioana Poloniei, golul de onoare al oaspeților fiind opera lui Andrija Radulovic. Lech a ratat și un penalty în acest meci.

Mainz, pe care Universitatea o va întâlni la Craiova, pe 27 noiembrie, s-a impus la limită în Cipru, 1-0 cu Omonia Nicosia, unicul gol fiind reușit de Nadiem Amiri, din penalty (75).

Dinamo Kiev a fost învinsă de Crystal Palace cu 2-0, la Lublin (Polonia), meci în care atacantul român Vladislav Blănuță a fost introdus pe teren în min. 81 la ucraineni.

Fundașul român Andrei Rațiu a fost rezervă la Rayo Vallecano, care a învins campioana Macedoniei de Nord, KF Shkendija, cu scorul de 2-0, prin golurile înscrise de Unai Lopez (28) și Fran Perez (32).

Fiorentina, dublă finalistă a competiției, a dispus de Sigma Olomouc cu 2-0, prin golurile semnate de Roberto Piccoli (27) și Cher Ndour (90+5), într-un meci în care fundașul român Andrei Dumitrescu a fost rezervă la cehi.

Scorul primei etape a fost realizat de bosniacii de la Zrinjski Mostar, 5-0 cu Lincoln Red Imps. Golurile au fost marcate de Nemanja Bilbija (12), Duje Dujmovic (21), Slobodan Jakovljevic (40), Leo Mikic (85) și de moldoveanul Vitalie Damașcan (69). Fostul jucător al echipelor Sepsi OSK și FC Voluntari fusese introdus pe teren în min. 64.

AEK Larnaca a reușit o victorie neașteptată cu AZ Alkmaar, 4-0, dar olandezii au jucat în zece oameni încă din minutul 2.

În alt meci, Șahtior Donețk a învins-o în deplasare pe Aberdeen FC cu 3-2.

Rezultatele înregistrate joi seara:

Dinamo Kiev - Crystal Palace 0-2

Au marcat: Daniel Munoz 31, Eddie Nketiah 58.

Cartonaș roșu: Borna Sosa (Crystal) 76.

FC Noah - HNK Rijeka 1-0

A marcat: Nardin Mulahusejnovic 6.

Cartonaș roșu: Niko Jankovic (Rijeka) 29.

Jagiellonia Bialystok - Hamrun Spartans 1-0

A marcat: Jesus Imaz Balleste 57.

Cartonaș roșu: Joseph Mbong (Hamrun) 62.

KuPS Kuopio - FC Drita 1-1

Au marcat: Piotr Parzyszek 74, respectiv Albert Dabiqaj 80.

Lausanne-Sport - Breidablik 3-0

Au marcat: Beyatt Lekweiry 7, Theo Bair 11, Gaoussou Diakite 33.

Lech Poznan - Rapid Viena 4-1

Au marcat: Luis Palma 14, Mikael Ishak 21, Taofeek Ismaheel 45+2, Leo Bengtsson 77, respectiv Andrija Radulovic 64.

Mikael Ishak a ratat un penalty în min. 34 (a apărat Niklas Hedl).

Omonia Nicosia - FSV Mainz 0-1

A marcat: Nadiem Amiri 75 - penalty.

Rayo Vallecano - KF Shkendija 2-0

Au marcat: Unai Lopez 28, Fran Perez 32.

Zrinjski Mostar - Lincoln Red Imps FC 5-0

Au marcat: Nemanja Bilbija 12, Duje Dujmovic 21, Slobodan Jakovljevic 40, Vitalie Damașcan 69, Leo Mikic 85.

AEK Larnaca - AZ Alkmaar 4-0

Au marcat: Waldo Rubio 25, Riad Bajic 54, Djordje Ivanovic 73, Marcus Rohden 83.

Cartonaș roșu: Alexandre Penetra (AZ) 2.

Aberdeen FC - Șahtior Donețk 2-3

Au marcat: Jesper Karlsson 8 - penalty, Nicky Devlin 69, respectiv Iehor Nazarina 34, Lucas Ferreira 54, Pedro Henrique 60.

Fiorentina - SK Sigma Olomouc 2-0

Au marcat: Roberto Piccoli 27, Cher Ndour 90+5.

Legia Varșovia - Samsunspor 0-1

A marcat: Anthony Musaba 10.

NK Celje - AEK Atena 3-1

Au marcat: Franko Kovacevic 34, 55, 80, respectiv Dereck Kutesa 7.

Rakow Czestochowa - Universitatea Craiova 2-0 (0-0)

Au marcat: Tomasz Pienko 47, Oskar Repka 80.

Cartonaș roșu: Vladimir Screciu (Universitatea) 53.

Shelbourne Dublin - BK Häcken 0-0

Slovan Bratislava - RC Strasbourg 1-2

Au marcat: Rahim Ibrahim 64, respectiv Alasana Yirajang (autogol) 26, Abdoul Ouattara 41.

Sparta Praga - Shamrock Rovers 4-1

Au marcat: Lukas Sadilek 33, Martin Suchomel 45, Asger Sørensen 50, Lukas Haraslin 90, respectiv Daniel Mândroiu 82.

Primele opt clasate la finalul fazei principale a competiției se vor califica direct în optimile de finală, iar formațiile clasate pe locurile 9-24 vor disputa baraje pentru accederea în optimi.

