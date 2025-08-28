Scenografie șocantă a suporterilor Universității Craiova la meciul cu Bașakșehir: "Fuck UEFA"

Scenografie a fanilor olteni la meciul cu Bașakșehir FOTO Suporteri in peluza

Echipa de fotbal Universitatea Craiova întâlnește formația turcă Istanbul Bașakșehir, joi, pe Stadionul "Ion Oblemenco" din Craiova, într-o partidă contând pentru manșa secundă a play-off-ului Conference League.

Înaintea meciului, fanii Universității Craiova au afișat o scenografie șocantă. Pe întreaga lățime a peluzei se putea vedea mesajul: "Fuck UEFA".

Se pare că supărarea suporterilor a plecat de la faptul că UEFA a refuzat scenografia inițială a fanilor, pe care au considerat-o prea războinică.

Din răzbunare, ultrașii olteni au afișat mesajul menționat.

Universitatea Craiova o conduce cu 2-1 pe Bașakșehir și este aproape de calificarea în premieră în grupele Conference League.

