„Nu există fotbal fără emoții”. Jucătorii Craiovei, gata să scrie istorie cu Bașakșehir

Autor: Iosif Pintilie
Joi, 28 August 2025, ora 13:14
203 citiri
Jucătorii de la Universitatea Craiova. Foto: Facebook / Universitatea Craiova

Jucătorul Tudor Băluță a declarat, miercuri, într-o conferință de presă, că el și colegii săi sunt pregătiți de meciul cu Istanbul Bașakșehir, din manșa secundă a play-off-ului Conference League, pentru a obține un rezultat care să permită calificarea echipei de fotbal Universitatea Craiova în faza grupelor.

'Este un meci extrem de important, pe care îl așteptăm toți. Suntem nerăbdători, suntem pozitivi și optimiști. Nu aș zice că e mai greu acest meci decât cel din deplasare. Este greu ca oricare alt meci. Suntem toți conștienți de ceea ce va urma și pregătiți din toate punctele de vedere pentru a obține mâine un rezultat care să ne permită calificarea. Știm ce ne dorim de la partida de mâine, iar lucrul cel mai important e ca rezultatul să ne califice', a spus el.

Faptul că partida de joi seara se va disputa în fața unui stadion plin trebuie să fie o motivație în plus pentru jucători, susține Tudor Băluță.

'Vom juca în fața unui stadion plin mâine și cred că va fi un meci destul de frumos și extrem de dificil. Sper să ne bucurăm toți la final. Faptul că stadionul va fi plin trebuie să ne motiveze și mai tare. E genul de partidă și de atmosferă la care visezi când ești copil și te apuci de fotbal. Iar asta trebuie să scoată tot ce e mai bun din fiecare', a explicat mijlocașul.

'Nu cred că există fotbal fără emoții, cred că și ăsta e un motiv pentru care ne place atât de mult. Indiferent de cum va decurge scorul, noi trebuie să luptăm până la ultima secundă, ultimul fluier al arbitrului, așa cum am făcut-o și până acum. Cred că am arătat că putem gestiona anumite momente, că putem să revenim. Asta arată caracterul și ambiția noastră și de care avem nevoie și mâine', a mai spus Băluță.

Echipa de fotbal Universitatea Craiova întâlnește formația turcă Istanbul Bașakșehir, joi, de la ora 20:30, pe Stadionul 'Ion Oblemenco' din Craiova, într-o partidă contând pentru manșa secundă a play-off-ului Conference League.

În partida tur de la Istanbul, Universitatea Craiova s-a impus cu scorul de 2-1.

#Conference League, #Universitatea Craiova, #basaksehir , #Craiova
