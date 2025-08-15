UEFA, anchetă după ce un banner cu mesajul „Criminali din 1939” a apărut la un meci din Conference League

UEFA anunţă că a deschis proceduri disciplinare împotriva cluburilor Maccabi Haifa şi Raków Częstochowa, ca urmare a problemelor semnalate la meciul de joi, din turul trei preliminar al Conference League.

“Proceduri disciplinare au fost iniţiate împotriva cluburilor Maccabi Haifa FC şi Raków Częstochowa, în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul disciplinar al UEFA (DR), în urma meciului din UEFA Conference League 2025/2026 disputat în data de 14 august 2025 la Debrecen, Ungaria.

Acuzaţii împotriva clubului Maccabi Haifa FC:

- Comportament necorespunzător al echipei, art. 15 (4) DR

- Transmiterea unui mesaj inadecvat unui eveniment sportiv, art. 16 (2)(e) DR

Acuzaţii împotriva clubului Raków Częstochowa:

- Aprinderea de articole pirotehnice, art. 16 (2)(c) DR

- Transmiterea unui mesaj inadecvat unui eveniment sportiv, art. 16 (2)(e) DR

Instanţele disciplinare ale UEFA vor decide în această chestiune în timp util”, este mesajul de pe site-ul oficial al UEFA.

Suporterii israelieni au afişat un banner cu mesajul „Criminali din 1939” în timpul partidei de joi, de la Debrecen. Bannerul a fost afişat în mod vizibil pe un rând de scaune.

La Raków, echipă care s-a impus cu 2-0, Bogdan Racoviţan a fost integralist.

Ads