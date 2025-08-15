UEFA, anchetă după ce un banner cu mesajul „Criminali din 1939” a apărut la un meci din Conference League

Autor: Iosif Pintilie
Vineri, 15 August 2025, ora 20:27
477 citiri
UEFA, anchetă după ce un banner cu mesajul „Criminali din 1939” a apărut la un meci din Conference League
Bannerul afișat. Foto: X / @NowaCzestochowa

UEFA anunţă că a deschis proceduri disciplinare împotriva cluburilor Maccabi Haifa şi Raków Częstochowa, ca urmare a problemelor semnalate la meciul de joi, din turul trei preliminar al Conference League.

“Proceduri disciplinare au fost iniţiate împotriva cluburilor Maccabi Haifa FC şi Raków Częstochowa, în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul disciplinar al UEFA (DR), în urma meciului din UEFA Conference League 2025/2026 disputat în data de 14 august 2025 la Debrecen, Ungaria.

Acuzaţii împotriva clubului Maccabi Haifa FC:

- Comportament necorespunzător al echipei, art. 15 (4) DR

- Transmiterea unui mesaj inadecvat unui eveniment sportiv, art. 16 (2)(e) DR

Acuzaţii împotriva clubului Raków Częstochowa:

- Aprinderea de articole pirotehnice, art. 16 (2)(c) DR

- Transmiterea unui mesaj inadecvat unui eveniment sportiv, art. 16 (2)(e) DR

Instanţele disciplinare ale UEFA vor decide în această chestiune în timp util”, este mesajul de pe site-ul oficial al UEFA.

Suporterii israelieni au afişat un banner cu mesajul „Criminali din 1939” în timpul partidei de joi, de la Debrecen. Bannerul a fost afişat în mod vizibil pe un rând de scaune.

La Raków, echipă care s-a impus cu 2-0, Bogdan Racoviţan a fost integralist.

”Criminali din 1939”. Indignare la meciul din Ungaria, în Conference League, cu un român pe teren
”Criminali din 1939”. Indignare la meciul din Ungaria, în Conference League, cu un român pe teren
Suporterii israelieni au afişat un banner cu mesajul „Criminali din 1939” în timpul unui meci împotriva echipei poloneze Rakow, joi, provocând indignare în Polonia. Preşedintele polonez a...
Programul play-off-ului din Conference League. Meciuri tari pentru CFR Cluj și Craiova
Programul play-off-ului din Conference League. Meciuri tari pentru CFR Cluj și Craiova
CFR Cluj și Universitatea Craiova vor juca în deplasare în prima manșă a play-off-ului competiției de fotbal Conference League, pe 21 august, cu BK Haecken, respectiv Istanbul Bașakșehir....
#Conference League, #Rakow Czestochowa, #Maccabi Haifa , #stiri fotbal
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un cuplu celebru din Romania e istorie: tocmai s-au semnat actele de divort, dupa un scandal urias si acuzatii grave
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Florinel Coman, OUT!

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Răsturnare de scor în Liga 1. Slobozia și Metaloglobus au făcut spectacol
  2. UEFA, anchetă după ce un banner cu mesajul „Criminali din 1939” a apărut la un meci din Conference League
  3. Jucătorul la care a renunțat PSG, imediat după ce a câștigat Supercupa Europei
  4. Ilie Bolojan l-a vizitat pe Gică Hagi. Mesajul ”Regelui” FOTO
  5. Dublă decizie luată de UEFA, în legătură cu meciurile FCSB-ului din Europa League
  6. Costin Curelea a anunțat jucătorii de pe lista preliminară pentru meciurile cu San Marino și Kosovo
  7. Ce șanse au echipele românești să câștige meciurile din playoff-urile europene? FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova, față în față cu istoria
  8. Marius Șumudică a vrut să vadă FCSB-ul la TV, dar n-a reușit: ”Pam, apărea Marica! Am dat cu insecticid să dispară puricii...”
  9. ”Criminali din 1939”. Indignare la meciul din Ungaria, în Conference League, cu un român pe teren
  10. Mircea Lucescu a anunțat stranierii pentru meciurile din septembrie. Ce se întâmplă cu Ianis Hagi