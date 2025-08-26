Decizie de ultim moment luată de UEFA, înainte de Universitatea Craiova - Bașakșehir. Ultima oară s-a întâmplat asta în 2022

Autor: Iosif Pintilie
Marti, 26 August 2025, ora 15:25
348 citiri
U Craiova joacă în Conference League FOTO Facebook U Craiova

Partidele echipelor CFR Cluj şi Universitatea Craiova, din manşa retur a play-off-ului Conference League, vor fi conduse de arbitri din Austria, respectiv Germania.

Meciul CFR Cluj - Hacken va fi arbitrat de austriacul Sebastian Gishamer, ajutat de conaţionalii săi Roland Riedel şi Santino Schreiner, în timp ce rezervă va fi Walter Altmann.

În Camera VAR se vor afla Manuel Schuettengruber şi Jakob Semler. Partida va avea loc de la ora 20:30, la Cluj. În tur, echipa suedeză s-a impus, scor 7-2.

Meciul Universitatea Craiova - Istanbul Başakşehir va fi condus de o brigadă din Germania, cu Daniel Schlager la centru. El va fi ajutat de Sven Waschitzki şi Tobias Fritsch, în timp ce rezervă va fi Tobias Reichel.

Schlager va arbitra o echipă românească pentru prima oară din 2022. Atunci, el a arbitrat CFR Cluj - Balkani 1-0, din grupele Conference League, dar şi România U17 - Danemarca U17, 0-3, din preliminariile campionatului european.

În Camera VAR se vor afla Robert Schröder şi Katrin Rafalski. În tur, craiovenii s-au impus, scor 2-1. Meciul de joi are loc de la ora 20:30.

